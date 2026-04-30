Ambos grupos apretados: cómo quedaron la U Católica y Coquimbo en Libertadores y cuándo son los próximos partidos

La UC obtuvo un triunfazo en Ecuador, mientras que Coquimbo sufrió una dolorosa goleada en Colombia. Revisa lo que le queda a ambos equipos en su objetivo de clasificar a octavos.

Esta semana se disputó la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde la U Católica y Coquimbo Unido tienen grandes chances de clasificar a octavos de final.

Los Cruzados lograron sobre Barcelona de Ecuador en Guayaquil, donde los dirigidos por Daniel Garnero se impusieron por 2-1.

Por su parte, Coquimbo Unido no pudo replicar el juego que exhibió en la fechas anteriores y cayó por 3-0 en su visita a Deportes Tolima en Colombia.

La hoja de ruta para la U Católica para clasificar a octavos de Libertadores

La U Católica lidera el Grupo D con 6 puntos, seguido por Boca Juniors y Cruzeiro, que también tiene 6. La zona la cierra Barcelona con 0 unidades, por lo que está prácticamente eliminada.

La UC se ilusiona de cara a la segunda rueda, debido a que aún deben jugar dos partidos de local. La próxima semana el conjunto precordillerano recibirá a Cruzeiro y después harán lo propio ante Barcelona el 21 de mayo.

Para cerrar su participación en esta instancia, Católica visitará La Bombonera para medirse ante Boca.

Miércoles 06 de mayo a las 22:00 horas: UC vs Cruzeiro

Jueves 21 de mayo a las 20:30 horas: UC vs Barcelona

Jueves 28 de mayo a las 20:30 horas: Boca Juniors vs UC

Qué le queda a Coquimbo Unido

El Grupo B es el más parejo de toda la Copa Libertadores, debido a que los cuatro clubes están empatados con 4 puntos. En primer lugar está Deportes Tolima, seguido por Nacional, Universitario, y finalmente, los Piratas por diferencia de gol.

Los Aurinegros también deben jugar dos duelos de local en las últimas tres fechas. La próxima semana reciben a Universitario, después a Tolima y finalizan enfrentando a Nacional.