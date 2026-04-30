Ambos grupos apretados: cómo quedaron la U Católica y Coquimbo en Libertadores y cuándo son los próximos partidos

Esta semana se disputó la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde la U Católica y Coquimbo Unido tienen grandes chances de clasificar a octavos de final.
Los Cruzados lograron sobre Barcelona de Ecuador en Guayaquil, donde los dirigidos por Daniel Garnero se impusieron por 2-1.
Por su parte, Coquimbo Unido no pudo replicar el juego que exhibió en la fechas anteriores y cayó por 3-0 en su visita a Deportes Tolima en Colombia.
La hoja de ruta para la U Católica para clasificar a octavos de Libertadores
La U Católica lidera el Grupo D con 6 puntos, seguido por Boca Juniors y Cruzeiro, que también tiene 6. La zona la cierra Barcelona con 0 unidades, por lo que está prácticamente eliminada.
La UC se ilusiona de cara a la segunda rueda, debido a que aún deben jugar dos partidos de local. La próxima semana el conjunto precordillerano recibirá a Cruzeiro y después harán lo propio ante Barcelona el 21 de mayo.
Para cerrar su participación en esta instancia, Católica visitará La Bombonera para medirse ante Boca.
- Miércoles 06 de mayo a las 22:00 horas: UC vs Cruzeiro
- Jueves 21 de mayo a las 20:30 horas: UC vs Barcelona
- Jueves 28 de mayo a las 20:30 horas: Boca Juniors vs UC
Qué le queda a Coquimbo Unido
El Grupo B es el más parejo de toda la Copa Libertadores, debido a que los cuatro clubes están empatados con 4 puntos. En primer lugar está Deportes Tolima, seguido por Nacional, Universitario, y finalmente, los Piratas por diferencia de gol.
Los Aurinegros también deben jugar dos duelos de local en las últimas tres fechas. La próxima semana reciben a Universitario, después a Tolima y finalizan enfrentando a Nacional.
- Jueves 7 de mayo a las 20:00 horas: Coquimbo vs Universitario
- Martes 19 de mayo a las 18:00 horas: Coquimbo vs Tolima
- Martes 26 de mayo a las 20:30 horas: Nacional vs Coquimbo