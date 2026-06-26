El duro rival de Alejandro Tabilo en Wimbledon 2026: así quedó su lado del cuadro

Tabilo se medirá ante un rival que viene de ser campeón en césped. Será el tercer cruce entre ellos, donde el chileno lidera el historial por 2-0.

Alejandro Tabilo (33°) ya conoce su camino en el cuadro principal de Wimbledon 2026, torneo que comenzará el lunes 29 de junio.

Tras el sorteo que se realizó durante esta jornada, se estableció el rival de primera ronda que tendrá el número uno de Chile, quien también es el 30° cabeza de serie del tercer Grand Slam del año. Tabilo se medirá ante el polaco Kamil Majchrzak (46°), jugador al que ha enfrentado en dos ocasiones.

El chileno lidera el historial por 2-0. La primera vez que se vieron las caras fue en el US Open 2022, mientras que la segunda fue hace un mes en Roland Garros 2026, donde Jano lo venció en sets corridos.

No obstante, ahora el contexto es totalmente distinto, ya que Majchrzak viene con confianza en césped y hace unas semanas ganó el primer título de su carrera en ‘s-Hertogenbosch. Además, la temporada pasada alcanzó los octavos de final en Wimbledon.

Por su parte, Tabilo llega a este encuentro sin victorias en césped, puesto que tuvo debut y despedida en el ATP 500 de Queen’s, y recientemente en el ATP de Mallorca.

Así quedó el lado del cuadro de Alejandro Tabilo en Wimbledon 2026

En caso de que Alejandro Tabilo se imponga sobre Kamil Majchrzak, en segunda ronda de Wimbledon se mediría ante el ganador del partido entre el italiano Mattia Bellucci (65°) y el estadounidense Zachary Svajda (69°). En una hipotética tercera fase asoma el australiano Alex de Miñaur (6°).

Esta será la tercera vez que Jano disputará Wimbledon, donde su mejor desempeño fue en 2024, cuando llegó a tercera ronda y fue eliminado por el estadounidense Taylor Fritz.

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