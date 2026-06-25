Tomás Barrios cae en una dura batalla y se despide de Wimbledon: este será su próximo desafío

En una partidazo que se extendió por más de cuatro horas, Tomás Barrios quedó a las puertas de ingresar al cuadro principal de Wimbledon.

Tomás Barrios (135°) no pudo festejar durante esta jornada y cayó en la ronda final de la qualy de Wimbledon 2026, por lo que se quedó sin ingresar al cuadro principal.

La tercera raqueta nacional sucumbió ante el australiano Dane Sweeny (126°) en un increíble partido que se extendió por cuatro horas. El resultado fue 4-6, 6-4, 7-6 (5), 0-6 y 6-2 a favor del oceánico.

La primera manga fue favorable para Barrios, a quien solo le bastó con un quiebre para sacar ventaja. El segundo capítulo también se definió por un break de diferencia, pero esta vez fue para Sweeny.

El tercer set fue el más igualado de todos, donde el australiano se quedó con un dramático tiebreak por 7-5.

En el cuarto parcial fue todo del chileno y no cedió juegos, lo cual encendió la ilusión de cara al set definitivo. Sin embargo, ahí sucedió todo lo contrario y Sweeny terminó llevándose la victoria y concretando su paso al cuadro principal.

De esta manera, el chillanejo repitió su actuación de la temporada pasada en el césped londinense, alcanzando la tercera ronda de la fase clasificatoria.

La remota opción de Tomás Barrios para ingresar a Wimbledon y su próximo desafío

Aún le queda una chance a Tomás Barrios para ingresar al cuadro como lucky loser, aunque es bastante complicado. Debe esperar algunos resultados para poder optar a esta opción. En caso de que no se de lo anterior, Tomi partirá rumbo a Rumania para disputar el Challenger 75 de Brasov.

El único chileno en el main draw de Wimbledon es Alejandro Tabilo (33°), quien es uno de los sembrados del torneo y espera rival, el cual se definirá en el sorteo de este viernes.