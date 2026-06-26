Escándalo en Uruguay: los detalles del duro cara a cara de Bielsa y jugadores previo al duelo contra España

Según prensa uruguaya, jugadores se rebelaron contra Marcelo Bielsa por los entrenamientos e intentaron imponer la táctica con la que deben enfrentar a España.

AUF TV.

La selección de Uruguay de Marcelo Bielsa está al borde de la eliminación del Mundial 2026 y necesita sí o sí vencer a España para clasificar a los dieciseisavos de final. Sin embargo, la interna no es la mejor, lo cual ha quedado demostrado desde la última Copa América, cuyos problemas se habrían intensificado en las últimas horas tras una tensa reunión entre el técnico y los futbolistas.

Según dio a conocer el programa radial uruguayo Las Voces del Fútbol, cuatro jugadores se reunieron con el entrenador rosarino. Se trata de Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, quienes tenían el objetivo de plantear dos cosas:

Los entrenamientos no son adecuados: Esto, haciendo alusión a que se agotan, considerando que varios de ellos llegaron a la cita planetaria con carga acumulada, situación por la cual el plantel no aguanta esa metodología.

Esto, haciendo alusión a que se agotan, considerando que varios de ellos llegaron a la cita planetaria con carga acumulada, situación por la cual el plantel no aguanta esa metodología. La táctica para el partido ante España: Los jugadores querían planterale a Bielsa la táctica con la que debían enfrentar el decisivo duelo: con un bloque bajo y salir de contragolpe.

Posteriormente, el director técnico convocó una reunión con todo el plantel de la selección uruguaya.

La tensa reunión de Bielsa y el plantel de Uruguay previo al duelo ante España por el Mundial 2026

Cuando ya estaban reunidos, Bielsa habló ininterrumpidamente durante 40 minutos, de acuerdo a los medios charrúas. Allí, el Loco recordó momentos difíciles, como cuando excluyó a Luis Suárez y sintió que el grupo lo quiso sacar el cargo. Posteriormente, les aclaró que no jugaría de contragolpe frente a España, puesto que su idea era jugar espejo.

Una vez que pasaron estos 40 minutos, la tensión escaló y algunos futbolistas se pusieron de pie para marcharse. Fue ahí donde intervino José María Giménez, quien aseveró: “No, no, muchachos; no nos tenemos que ir, nos está hablando. Está terminando de hablar el técnico“. No obstante, algunos igual se fueron.

En la reunión también se habría hecho mención al caso de Ronald Araújo, quien no ha podido jugar por lesión y ahora considera que ya puede estar disponible para enfrentar a España. Sin embargo, Bielsa no lo estima así y pondrá a Guillermo Varela. Ante esto, el defensor del FC Barcelona habría dicho: “Ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más“.

El decisivo partido entre Uruguay y España se jugará este viernes 26 de junio a las 20:00 horas. A la misma hora Cabo Verde enfrentará a Arabia Saudita, en lo que será una infartante definición del Grupo H.