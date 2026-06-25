Puntaje perfecto y sin goles en contra: México elevó la vara para ser el mejor en la fase de grupos del Mundial 2026

Solo la Argentina de Lionel Messi está en condiciones de pasar también a los dieciseisavos con nueve puntos y el arco invicto.

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Hace dos semanas, tras el debut de México en el Mundial 2026 ante Sudáfrica con un triunfo de 2-0, el entrenador del anfitrión de la Copa, Javier Aguirre, aseveró que no le gustó el desempeño de su equipo, pero quince días más tarde la selección azteca luce como el cuadro con mejor rendimiento en la fase de grupos, con puntaje perfecto y sin goles en contra.

“No me gustó el funcionamiento“, dijo en aquella ocasión el Vasco, pero tras el triunfo ante Corea del Sur y este miércoles ante Chequia, la autocrítica dejó paso a la satisfacción.

Se trata de la primera vez que el combinado mexicano clasifica a la siguiente fase con el máximo de puntos y el arco en cero en sus 18 participaciones mundialistas.

Aquello, además, le entregará la opción de enfrentar en los dieciseisavos a uno de los equipos que terminen como mejores terceros.

Qué otros equipos pueden igualar a México en el Mundial 2026

Con la última fecha por disputar en nueve de los grupos del Mundial 2026, solamente cinco equipos pueden alcanzar el puntaje máximo, pero entre ellos únicamente Argentina está en condiciones de hacerlo con la portería en cero.

Este jueves, tanto Alemania como Estados Unidos pueden llegar a los nueve puntos, pero mientras los germanos tienen dos goles en contra, los norteamericanos ya recibieron un gol en la fase de grupos. Sin embargo, los europeos tienen hasta el momento la mejor diferencia de goles, con +7.

El viernes, en tanto, tanto Francia como Noruega tendrán la posibilidad de alcanzar un puntaje perfecto, pero como jugarán entre ellos, solo uno podría conseguirlo. Claro que ambos cuadros tienen goles en contra, uno los galos y tres los nórdicos.

Por último, el sábado Argentina podría transformarse en el otro equipo con puntaje completo y el pórtico invicto, pero además con la opción de marcar una diferencia de goles mejor que los mexicanos, ya que estos últimos tienen +6, mientras que los trasandinos poseen +5, con un partido menos.

El último equipo que podría llegar a los 9 puntos en tres partidos es Colombia, que se jugará la opción de terminar como líder ante el Portugal de Cristiano Ronaldo.

Al igual que México, los ocho equipos mejor posicionados en los grupos del Mundial 2026 enfrentarán a los ocho mejores terceros, lo que, en la teoría, incrementa sus opciones de pasar a los octavos de final del Mundial 2026.