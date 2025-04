Gobierno de Rio Grande do Sul otorga histórica condecoración al presidente de CMPC

“Han transcurrido quince años y puedo afirmar, con mucho respeto y humildad, que nos sentimos tan gaúchos como cada uno de ustedes”. Con estas palabras, Luis Felipe Gazitúa, presidente de Empresas CMPC, agradeció la condecoración Vizconde de Mauá, la distinción más relevante que entrega el gobierno del Estado de Rio Grande do Sul a quienes han impulsado de forma significativa el desarrollo de la región.

La ceremonia, realizada en el Palacio Piratini y encabezada por el gobernador Eduardo Leite, marcó la última visita de Gazitúa a Brasil como presidente de la compañía, quien dejará el cargo este jueves 24 de abril tras nueve años de gestión, siendo reemplazado por Bernardo Larraín Matte, actual vicepresidente de la multinacional. El homenaje a Gazitúa, primer extranjero en recibir este reconocimiento durante la administración de Leite, da cuenta del fuerte vínculo construido entre CMPC y la región a lo largo de los años.

Leite señaló que en el gobierno local son “muy celosos cuando se trata de entregar reconocimientos” pero que en este caso sintieron el deber de “agradecer todo el compromiso de CMPC en estos años con Rio Grande do Sul”. “Tengo la certeza de que nos volveremos a cruzar”, agregó.

Durante el acto, Gazitúa recordó el inicio de la presencia de CMPC en Brasil y destacó la relación de confianza y cercanía forjada con el Estado de Rio Grande do Sul.

“Hace 15 años nuestra empresa eligió el Estado de Rio Grande do Sul como destino para invertir inicialmente en Brasil y para su proyecto de desarrollo forestal e industrial. Hoy no tenemos más que palabras de agradecimiento”, señaló Luis Felipe Gazitúa, presidente de Empresas CMPC.

Asimismo, Gazitúa dijo que CMPC no es “una empresa de paso. Somos un actor que busca contribuir al desarrollo sustentable de Brasil, de Rio Grande do Sul y de sus habitantes”. Es así como en 2024 la empresa reafirmó su compromiso con Brasil anunciando el Proyecto Natureza, que contempla una inversión superior a los US$ 4.500 millones en Barra do Ribeiro, la más alta en la historia del Estado.

Este megaproyecto, además de ampliar la capacidad industrial y logística, buscará impulsar la sostenibilidad y la generación de empleo en la zona. En tanto, la planta de celulosa Guaíba, ya es la mayor de las cuatro que la compañía opera en el mundo, con una capacidad de producción cercana a los 2,5 millones de toneladas anuales.

CEDIDA.

La condecoración Vizconde de Mauá —inspirada en la figura de Irineu Evangelista de Sousa, precursor de la industrialización de Brasil en el siglo XIX— ha sido otorgada en el pasado solo a figuras emblemáticas de la industria brasileña, como Jorge Gerdau, y simboliza el reconocimiento no solo al liderazgo empresarial, sino a una visión de desarrollo integral y sustentable.

La última jornada de Luis Felipe Gazitúa en Brasil también incluyó la tradicional reunión del Comité Guaíba que contó con homenaje de los trabajadores de la planta al ejecutivo, destacando el legado de cercanía, profesionalismo y compromiso social que deja tras su paso por la presidencia de CMPC.