Inversión llegará a USD 600 millones: MOP adjudica concesión de Ruta 5 Chacao – Chonchi en Chiloé

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó en el Diario Oficial el decreto que adjudicó a Grupo Costanera el proyecto Ruta 5 Tramo Chacao–Chonchi, que contempla una inversión cercana a USD 600 millones y será la primera concesión de infraestructura vial desarrollada en la isla de Chiloé.

Las obras se iniciarán en 2028, cuando concluya el desarrollo del Proyecto de Ingeniería en Detalle y el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, además de la obtención de la Resolución de calificación Ambiental. Se estima que la ruta esté operativa en 2033.

“Tenemos un gran noticia, porque partimos con la concesión de la Ruta 5 entre Chacao y Chonchi en la Isla grande de Chiloé. Se trata de una ruta de doble vía de alto estándar de un total de 126 kilómetros, además de un conjunto de obras de seguridad y conectividad para un mejor tránsito vehicular, para los peatones y también para los animales”, informó la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

La autoridad destacó que uno de los principales objetivos de la concesión es elevar la seguridad de dicho tramo de la Ruta 5, que llega a 126 kilómetros, incluyendo 15 km del Baipás Castro, fortaleciendo con ello, la conectividad interna de Chiloé y su vinculación con el continente.

Entre las obras más relevantes destacan la construcción de un nuevo puente sobre el río Pudeto —de aproximadamente 750 metros de longitud—, otros seis puentes adicionales, 40 pasarelas peatonales, 14 enlaces desnivelados y variantes en las principales localidades del recorrido.

La concesión de las obras se inicia en el acceso sur del futuro Puente Chacao y finaliza en la bifurcación del acceso norte a Chonchi, mejorando la fluidez vehicular en un sector históricamente afectado por altos índices de accidentabilidad. Este proyecto se complementa con el tramo Chonchi–Quellón, cuyo estudio integral fue adjudicado en junio de 2025.