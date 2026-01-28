VIDEO – Los turistas rusos, otra vez: ahora invadieron zona de pingüinos magallánicos en Chiloé

Los sujetos emplearon las mismas motos de agua para llegar hasta sector de Queilén del islote Conejos, en Chiloé, donde existe una reserva natural.

Los mismos turistas rusos multados por utilizar motos de agua en el río Futaleufú, en la Región de Los Lagos, ahora fueron acusados de alterar el hábitat de pingüinos magallánicos en Chiloé, según las denuncias presentadas ante las autoridades.

Pese a que anunciaron la revocación de las visas de turismo y el inicio del procedimiento de expulsión de los ciudadanos rusos tras lo ocurrido la semana pasada, lo cierto es que decidieron repetir su conducta en una zona protegida del archipiélago.

De acuerdo con lo informado por Meganoticias, los sujetos emplearon las mismas motos de agua para llegar hasta el sector de Queilén del islote Conejos, en Chiloé, donde existe una reserva natural para proteger a los pingüinos y está prohibida la práctica de ese deporte náutico.

En ese lugar, los sujetos bajaron de los vehículos e ingresaron a pie alterando el hábitat de las aves que residen en ese lugar. De hecho, en los registros a los que accedió el citado medio, se observa cómo los pingüinos huyen al verlos.

Cancelarán visas y expulsarán a los turistas rusos

“El pingüino de Magallanes es una especie protegida. También está el decreto de Sernapesca, que dice que en sus reglamentos de avistamiento que tú no puedes acercarte a menos de 50 metros de un pingüino, mucho menos agarrarlo, tomarlo o asustarlo”, recalcó Jéssica Godoy, de Quilun, Ecoturismo marino.

Desde el sector turismo, enfatizaron que ambos casos ocurrieron en un entorno que está protegido por normas medioambientales.

En esa línea, y tras estos nuevos antecedentes, autoridades le informaron la cancelación de las visas y el inicio del proceso de expulsión de los turistas rusos, como medida para proteger el ecosistema y reforzar el cumplimiento de la ley.