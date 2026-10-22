Camioneros defienden gestión del Gobierno ante quinta alza consecutiva del diésel

Sergio Pérez descartó, nuevamente, llamar a movilizaciones ante el incremento de los combustibles y salió en defensa del Ministerio de Hacienda.

AGENCIA UNO

Este jueves se concretó la quinta alza consecutiva de los combustibles, que en el caso del diésel será de $91,5 por litro, ante lo cual Sergio Pérez, presidente de Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), salió a defender la gestión del Gobierno y descartó llamar a movilizaciones.

En entrevista con T13, Pérez explicó la decisión, indicando que “después de las reuniones con el gobierno, hicimos un consultivo nacional con más de 100 dirigentes de todo el país, y la orden de las bases fue que siguiéramos conversando, buscando soluciones”.

El líder de los camioneros sostuvo que días atrás se acordó con ministros del Gabinete establecer “un instrumento donde el generador de carga pueda considerar la subida de $100 a $300 pesos al litro, inmediatamente en la tarifa”.

Pérez también aprovechó de destacar la labor desarrollada por el Ministerio de Hacienda respecto a la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), comparándolo con el gobierno anterior.

“En el gobierno anterior, el ministro Marcel tuvo US$ 4.500 millones disponibles en el Mepco para poder amortizar, suavizar las alzas de los combustibles. Tenemos que entender, (…) hoy día mismo la caja fiscal está subvencionando del orden de unos 300 pesos por litro en la aplicación del Mepco”, aseveró Sergio Pérez.

El líder de los camioneros sostuvo que “yo prefiero que la gente entienda que tenemos que trabajar para que el país tenga seguridad, vuelva la confianza y haya más inversión. Si hay más inversión, hay más trabajo; y si hay más trabajo, las familias más vulnerables tienen acceso a una mejor calidad de vida”.