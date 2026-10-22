Mercado del Mar: el proyecto de los creadores del MUT que se construirá en el ex Sanatorio Marítimo de Viña del Mar

La iniciativa, que está aún en etapa conceptual, buscará “aportar actividad a la ciudad durante todo el año, más allá de la temporada estival”.

La empresa inmobiliaria Territoria, la misma que está detrás del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), alcanzó un acuerdo de compra con el Banco Internacional, propietario del terreno del ex Sanatorio Marítimo de Viña del Mar, para la construcción del denominado Mercado del Mar.

Esto incluye, además, la obtención de todos los permisos requeridos para desarrollar el proyecto, el cual buscan que traiga nuevas oportunidades para recorrer, permanecer y disfrutar del borde costero. Para ello reunirán gastronomía, productos del mar, comercio local y actividades culturales en un entorno abierto, conectando la avenida San Martín con la playa.

Según explicó Territoria, con este nuevo proyecto que se construirá en el terreno del ex Sanatorio Marítimo el objetivo es “aportar actividad a la ciudad durante todo el año, más allá de la temporada estival, y contribuir tanto a la experiencia de quienes la habitan como a su atractivo turístico”.

Ignacio Salazar, gerente general de Territoria, señaló que “Viña del Mar es una de las ciudades más queridas de Chile y su borde costero es parte fundamental de su identidad. Queremos que este lugar vuelva a integrarse a la vida de la ciudad, como una extensión natural del paseo existente, con actividades que conecten a las personas con el mar y sus tradiciones. Que sea atractivo tanto para quienes viven aquí como para quienes la visitan, durante todo el año”.

“Los mejores lugares son aquellos que expresan la identidad de las ciudades y de sus habitantes. Aspiramos a que el Mercado del Mar sea genuinamente viñamarino y contribuya a fortalecer la relación de la ciudad con el océano“, agregó.

Actualmente, Mercado del Mar se encuentra en etapa conceptual y se trabajará en diálogo con la Municipalidad, los vecinos, las cámaras de comercio y turismo y las organizaciones que cuidan el patrimonio de la ciudad