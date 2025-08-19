Las negociaciones de la Bolsa de Santiago con empresa detrás de MUT para vender su icónico edificio

El edificio sería destinado para desarrollar una serie de locales comerciales, manteniendo la tradicional sala de rueda.

Nuam, el holging internacional que controla la Bolsa de Santiago, ratificó que está en conversaciones para la compreventa de su icónico edificio ubicado en pleno centro de la capital.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma puntualizó que el pasado 17 de enero informó, de manera reservada, el inicio de negociaciones con Territoria, compañía detrás del reconocido Mercado Urbano Tobalaba (MUT), para la venta de su centenario inmueble de calle La Bolsa 64.

En vista de las diversas notas de prensa sobre esta operación, es que la Bolsa de Santiago, a través de su gerente general Patricio Rojas precisó: “Se comunica al mercado que esta Bolsa de Valores efectivamente se encuentra realizando gestiones con la empresa Territoria SpA que tienen por fin la posible venta del edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago”.

Por su parte, GPS Property puntualizó que el valor del emblemático edificio de 13 mil metros cuadrados inscritos en el Servicio de Impuestos Internos (SII) es de 499.206 UF ($19.614 millones).

GPS Property indicó que “el valor de 38 UF por metro cuadrado que atribuimos al edificio de la Bolsa de Santiago no surge de manera arbitraria, sino que se sustenta en operaciones recientes de compraventa realizadas en el centro de la capital”.

En esta línea, detalló que otros inmuebles similares que se erigen en la misma zona se han vendido por precios similares, por lo que esto permite “establecer una referencia objetiva y consistente con el comportamiento real del mercado. Esta valorización refleja tanto la ubicación estratégica del activo como el nivel de liquidez y demanda que conserva este sector, aun en un contexto desafiante para el mercado inmobiliario”.

Si bien Territoria no quiso adelantar cuál será el futuro del edificio de la Bolsa de Santiago, en su presentación al Consejo de Monumentos Nacionales una solicitud formal para intervenirlo, dada su condición de monumento histórico.

En el documento ingresado el pasado 2 de mayo se apunta a desarrollar una reconversión comercial de la Bolsa, con restaurantes, bares y cafés, pero manteniendo la tradicional sala de rueda.