Dueños del MUT se asocian con la familia Ibáñez Atkinson y se quedan con esquina clave para megaproyecto en Las Condes

Esta vez de la mano del empresario Felipe Ibáñez, el grupo Territoria se quedó con una esquina clave para un mega desarrollo inmobiliario en Las Condes. El brazo inmobiliario del empresario, Indesa, se asoció con el empresario para levantar un proyecto en el terreno ubicado en las esquinas de Apoquindo, Manquehue y Alonso de Córdova.

Territoria suma a su portafolio los proyectos del MUT, el Campus Santander, NIDO Lucía y la recuperación de la Bolsa de Santiago. En esta nueva sociedad, Indesa será el aportante del terreno y el nuevo proyecto será un polo comercial de viviendas, oficinas y comercio.

“Con esta asociación retomamos nuestra idea de llevar a cabo un proyecto relevante para la ciudad, en un terreno significativo para la historia de nuestra compañía, y lo hacemos de la mano de un socio con el que compartimos la visión de ser un aporte al desarrollo urbano y a la calidad de vida de las personas, para así contribuir al progreso del país”, aseguró Sebastián Ibáñez Atkinson, presidente de Indesa.

Los permisos de edificación ya fueron aprobados y las obras comenzarán el primer semestre del año, para terminar el proyecto el segundo semestre de 2030.

“Este anuncio representa el desafío de pensar espacios únicos en una importante ubicación de Santiago, con el objetivo de profundizar una idea de ciudad en la que creemos: espacios integrados que potencian la vida de barrio y el bienestar de las personas. Nuestro compromiso es proyectar estos lugares hacia el futuro, transformándolos en puntos de encuentro”, señaló Ignacio Salazar, gerente general de Territoria.