El nuevo destino del edificio de la Bolsa de Santiago en el centro: cowork, plaza pública y comercio

Territoria cerró la operación para quedarse con el edificio patrimonial y tiene un plan para transformarlo.

Considerado una de las joyas patrimoniales del centro histórico, el edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago —inaugurado a inicios del siglo XX y símbolo del barrio financiero— comenzará una nueva etapa. Territoria presentó un proyecto integral de regeneración urbana que permitirá abrir nuevamente el inmueble a la comunidad, reactivando su vida social, cultural y económica.

El avance de esta transformación se concreta luego de que Territoria suscribiera un contrato de promesa de compraventa con la Bolsa de Comercio de Santiago, operación enmarcada en las negociaciones informadas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el 18 de agosto de 2025. Su materialización quedará sujeta al cumplimiento de las etapas regulatorias y contractuales respectivas.

Un proyecto para revitalizar el corazón histórico de la ciudad

La iniciativa busca poner en valor el patrimonio arquitectónico del edificio, manteniendo su identidad y características emblemáticas, pero incorporando usos contemporáneos que lo vuelvan a conectar con la vida cotidiana de Santiago.

Entre los nuevos espacios proyectados destacan áreas comerciales, gastronómicas, culturales, cowork y una plaza pública en altura, con circulaciones abiertas que integren el inmueble al barrio Nueva York y su entorno inmediato.

Ignacio Salazar, socio y gerente general de Territoria, señaló que “el edificio de la Bolsa es una de las piezas más valiosas del patrimonio urbano de Santiago. Nuestro compromiso es honrar su historia y, al mismo tiempo, proyectarlo hacia el futuro: abrirlo, activarlo y devolverlo a la vida de la ciudad. Queremos que vuelva a ser un punto de encuentro ciudadano que combine cultura, comercio y espacio público”.

Inspirado en referentes internacionales como Galería Canalejas en Madrid o Le Bon Marché y Galeries Lafayette en París, el plan de Territoria busca transformar el edificio en un nuevo epicentro de encuentro urbano, historia y convivencia.

La intermediación de la operación fue liderada por Felipe Weil, de Engel & Völkers Commercial. Durante todo el proceso de transición, el edificio continuará funcionando con normalidad, sin afectar los servicios ni las operaciones de la Bolsa de Comercio de Santiago.

Una estrategia de recuperación urbana que avanza

El proyecto se alinea con otras iniciativas recientes de Territoria orientadas a revitalizar el centro de Santiago. Entre ellas destaca NIDO Lucía, desarrollo que combina un polo científico-tecnológico con un mercado urbano en el antiguo edificio de Enel en Santa Rosa.

Con más de 45.000 m² de usos mixtos, busca integrar ciencia, tecnología, cultura y servicios en un nuevo ecosistema ciudadano. Tanto NIDO Lucía como la futura reconversión del edificio de la Bolsa responden a una misma convicción: reactivar el centro histórico, valorizar su patrimonio y devolver espacios emblemáticos a la ciudadanía.