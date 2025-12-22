En su catálogo es posible encontrar marcas reconocidas a nivel internacional como Adidas, Dr. Martens, HOKA, Jordan, New Balance, Nike, Puma y Salomon.

El Mercado Urbano Tobalaba (MUT) incorporó una nueva propuesta ligada a la moda y las zapatillas en Santiago con la inauguración de la tienda DROPS.

El local, ubicado en el segundo nivel del recinto en Las Condes, cuenta con una superficie de 240 metros cuadrados y destaca por ofrecer productos que habitualmente solo se comercializan en mercados como Asia, Europa o Estados Unidos.

En su catálogo es posible encontrar marcas reconocidas a nivel internacional como Adidas, Dr. Martens, HOKA, Jordan, New Balance, Nike, Puma y Salomon.

Dentro de la oferta sobresalen modelos exclusivos y ediciones limitadas que suelen estar disponibles solo en retailers seleccionados a nivel mundial, incluyendo colaboraciones con artistas como Travis Scott o Drake, entre otros.

Desde la marca explican que el público que transita por el MUT busca propuestas innovadoras y distintas. “Es un público informado, con una fuerte sensibilidad por la estética, la moda y el diseño. Ese es precisamente el tipo de cliente al que nos dirigimos”, señalan.

DROPS aterriza en el MUT con una propuesta exclusiva de zapatillas y moda urbana

Además de la tienda, el espacio incorpora una zona tipo living o biblioteca con piezas de colección, pensada como un punto de encuentro para realizar actividades como conversatorios, sesiones musicales y distintos eventos culturales.

Respecto a una eventual expansión, Sebastián Gebhardt, CEO de Yaneken, comentó a radio ADN que siempre están analizando nuevas oportunidades, tanto en Santiago como en regiones, aunque aclara que DROPS no es un formato que pueda instalarse en cualquier lugar. “El espacio es fundamental, ya que debe cumplir ciertas condiciones que permitan vivir la experiencia completa de la marca. Más que crecer en cantidad, buscamos hacerlo de forma coherente con nuestra propuesta”, explicó.