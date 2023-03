VIDEO – La campaña de Mineduc para enfrentar la crisis de ausentismo escolar

14 de Marzo de 2023

En esta campaña, la frase “Que no falte” busca unificar los elementos principales que no deben faltar este año escolar y que está abordando el Mineduc a través del Plan de Reactivación Educativa.

El Ministerio de Educación, en el marco del Plan de Reactivación Educativa 2023, lanzó una campaña nacional llamada “Que no falte nadie”, que tiene por objetivo concientizar a las familias, docentes, equipos directivos y toda la ciudadanía sobre la importancia que tiene la asistencia y la revinculación con las escuelas y jardines para lograr reactivar la educación.

El Plan de Reactivación Educativa tiene tres ejes clave para abordar los efectos de la pandemia: convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizajes, y asistencia y revinculación de los estudiantes excluidos del sistema.

Para este último, el plan contempla desplegar 1.300 gestores territoriales en todo el país, implementar aulas de reingreso, continuar con la entrega periódica de reportes de asistencia a las comunidades educativas de cada establecimiento, entre otras medidas.

“El 2022 fue el año del retorno a la presencialidad, y con ello vimos una serie de efectos que necesitamos superar con urgencia, como los altos niveles de inasistencia y un aumento en la cifra de desvinculación escolar. Como sociedad tenemos el deber y el desafío de asegurar que niños y niñas accedan a su derecho a la educación y todos podemos y debemos contribuir en ello”, señaló el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

A esta acción de difusión se suma la impulsada por el canal cultural familiar NTV que, con la colaboración del Mineduc, se encuentra emitiendo cápsulas que buscan transmitir a niños, niñas y sus familias que la educación es una experiencia irremplazable para la vida y el desarrollo personal y social.