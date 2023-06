PAES invierno: Recomendaciones para los estudiantes a días de rendir la prueba

13 de Junio de 2023

La coordinadora académica de PREUNAB aconsejó no buscar aprender nuevos conceptos, sino que reforzar los ya aprendidos. También recordó que ahora se puede postular a la educación superior con el mejor puntaje de cuatro pruebas rendidas.

Compartir

A días de realizarse la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) los nervios entre quienes van a rendirla pueden hacerse presente. Por lo que, Karem Ramírez, coordinadora académica del preuniversitario online y gratuito de la Universidad Andrés Bello, PREUNAB, compartió algunas recomendaciones para aquellos que aplicarán la PAES de Invierno correspondiente al Proceso de Admisión 2024.

Considerando el poco tiempo que falta para la prueba, el primer y principal consejo de la especialista fue “ya no aventurarse en estudiar contenidos nuevos, sino que reforzar aquellos que ya se han aprendido. Revisar, por ejemplo, esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, líneas de tiempo, entre otras”.

Otra recomendación fue ejercitar con instrumentos parecidos en tiempo y preguntas a la PAES, como los ensayos, ya que cada prueba tiene un tiempo determinado y se estará mejor preparado si se está consciente de ello.

“Conocer el instrumento es vital para una buena performance al momento de rendir la prueba. Además, se ejercita la operatoria, resolución de problemas y también la comprensión lectora que es una competencia transversal a todas las pruebas que se rinden”, señaló Ramírez.

En preunab.cl se encuentran quizzes y ensayos de la PAES que permiten ejercitar y enfrentarse a la herramienta. Además, a partir de un ensayo diagnóstico la plataforma genera una ruta de aprendizaje para que los estudiantes puedan fortalecer aquellos contenidos en los cuales se encuentran más débiles.

Otro eje importante para considerar es la preparación que física: alimentarse bien, dormir lo suficiente para estar descansado al momento de rendir la prueba, e intentar no estresarse demasiado, sino que también buscar espacios para recrearse y confiar en la red de apoyo más cercana.

Respecto al momento de enfrentarse a la prueba, la recomendación concreta “es leer bien cada ejercicio para saber qué es lo que realmente nos preguntan, poner harta atención en aquellas preguntas que tienen negación o exclusión, porque muchas veces ahí eso nos puede llevar al error”, dijo.

Así como “tener en cuenta que las pruebas tienen un tiempo de respuesta, así que, si hay un ejercicio que no me resulta, no quedarme como pegado en él, sino que seguir avanzando y así quizás tener tiempo para volver a revisar la prueba”, indicó.

Cambios en la prueba

Hay que recordar que la PAES tuvo algunos cambios con las pruebas de transición para reemplazar a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), como la nueva escala de puntajes que ahora va de 100 a 1.000 puntos (reemplazando a la que iba de 150 a 850 puntos).

Otro cambio es que ahora existen dos pruebas de matemáticas: La de Competencia Matemática 1 o M1 que medirá competencias matemáticas básicas, generales y transversales que se necesitan en todos los ámbitos de la vida y en cualquier programa de estudios universitarios, la cual es obligatoria. Y la de Competencia Matemática 2 o M2 que medirá todas las habilidades y conocimientos de M1, más algunos del plan común de 3º y 4º años de Enseñanza Media y que tiene el objetivo de medir las competencias necesarias para carreras de base matemática.

En tanto, un cambio que alivia a los postulantes es que, desde ahora, el sistema seleccionará el mejor puntaje vigente para cada una de las pruebas rendidas en dos procesos de admisión consecutivos. “Esta PAES de Invierno surge como una opción adicional para los estudiantes egresados de la enseñanza media, que, si luego de conocer el resultado los estudiantes, no están conforme, tienen aún la opción de inscribirse para la prueba del proceso de noviembre, sabiendo que van a poder usar su mejor puntaje de cuatro pruebas rendidas. Así que, si el resultado que obtienen no es el esperado, no pasa nada, hay opciones. Eso es bastante positivo”, concluyó la coordinadora académica de PREUNAB.