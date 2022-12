Daniel Fuenzalida confirmó negociaciones para traer de regreso Me Late para el Festival de Viña

13 de Diciembre de 2022

Daniel Fuenzalida aseguró que ya ha tenido negociaciones pero “nada claro aún”.

Daniel Ernesto Fuenzalida Ferdinand, más conocido como Daniel ExHuevo Fuenzalida, confirmó que está llevando a cabo negociaciones para traer de regreso a la televisión a Me Late.

La noticia la dio a conocer Sergio Rojas junto a Luis Sandoval la noche del domingo en Que Te Lo Digo, dejando entrever que el programa de espectáculos llegaría a las pantallas de uno de los canales organizadores del Festival de Viña del Mar.

“Con Luchito nos enteramos la semana pasada en el show del Enjoy que Daniel está barajando unas opciones que tienen que ver con los canales que transmiten Viña”, dijo el periodista durante el espacio que se transmite a través de Instagram.

En ese sentido, aseveró que “entonces como que deberían estar definiendo algunas cosas para ver si nos sumamos a una de estas transmisiones, que sería muy entretenido”.

¿Qué dijo Daniel Fuenzalida sobre las negociaciones por Me Late?

Daniel Fuenzalida fue consultado sobre el posible regreso de Me Late a la televisión, confirmando que está llevando adelante negociaciones para concretarlo.

“Estamos en proceso de reuniones, pero nada claro aún”, precisó el ex animador de TV+ en conversación con BioBioChile. Además, aseguró que la idea es “regresar todos, esa es la idea central”.

Por otro lado, de materializarse el regreso de Me Late, esto sería solo por el Festival de Viña del Mar y no un retorno definitivo. De igual manera, Fuenzalida apunta a algo más estable y no descarta tampoco enfocarse en redes sociales.

“Es una alternativa, pero yo siempre estoy pensando en TV (…) son cosas distintas, la farándula en redes y en televisión. En redes ya viene haciéndose con los live, pero son 2 formatos distintos, los 2 válidos”, postuló Daniel Fuenzalida.

Me Late salió de pantalla abruptamente el pasado mes de octubre por decisión de los ejecutivo sde TV+.