Padre de Britney Spears rompe el silencio un año después: “La mayoría de la gente no tiene ni idea de cuál es la verdad”

19 de Diciembre de 2022

A poco más de un año de terminar la tutela de Britney, Jamie Spears se refirió por primera vez al caso de su hija.

Compartir

James Parnell Spears, conocido como Jamie Spears, padre de la cantante Britney Spears, se refirió por primera vez en más de un año al fin de la tutela con la que controló la vida de su hija durante 13 años.

En conversación con Daily Mail, el hombre de 70 años mantuvo su postura respecto a que de no haber tomado esta medida, la intérprete estaría muerta.

“No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo“, reconoció Jamie Spears sobre su opinión, y agregó que el último tiempo “ha sido un infierno. Pero quiero a mi hija con todo mi corazón y toda mi alma. ¿Dónde estaría Britney ahora mismo sin esa tutela? No sé si estaría viva. No lo sé”.

Para Spears, la tutela sirvió “para protegerla a ella, y también a los niños” y que fue una “gran herramienta”, porque “sin ella, no creo que hubiera recuperado a los niños”.

Junto con eso, aseguró que cuando la tutela entró en vigor, Britney Spears estaba en bancarrota, pese a que diversos informes apuntaban a que tenía una fortuna de unos 50 millones de dólares.

“No tenía nada de dinero. La tutela estableció un recurso para que pudiera recuperarse económicamente. Y, ya sabes, trabajamos -y ella trabajó- y se recuperó económicamente”, indicó.

Por otro lado, Jamie Spears reconoció echar de menos a sus nietos, quienes actualmente viven con su padre Kevin Federline.

“Echo mucho, mucho de menos a los chicos. Los echo de menos. Ya sabes, estábamos muy, muy unidos. Tenían esa edad en la que puedes empezar a pasártelo bien con ellos”, aseveró.

Sin embargo, continuó, “estaban desarrollando su propia mente. Dios hace que las cosas sucedan por una razón. No sé cuál es, pero han sido tres años muy duros sin ellos. La familia es un desastre. Todo lo que podemos hacer es seguir rezando”.

El movimiento #FreeBritney

Jamie Spears también se refirió al movimiento #FreeBritney, el que tomó fuerza durante los últimos meses de batalla legal para terminar con la tutela de Britney Spears.

“Todo lo que puedo decir es que la mayoría de la gente no tiene ni idea de cuál es la verdad“, aseguró el padre de la cantante. “Su abogado no tiene ni idea de la verdad. Los medios de comunicación no han oído la verdad. Han oído las acusaciones de Britney”, agregó.

En esa misma línea, Jamie Spears aseguró que “no me importa recibir esa paliza porque sé que no es verdad y porque no quiero empezar otra cosa“.