El mensaje de Maite Orsini en medio de rumores de romance con Claudio Castellón

23 de Diciembre de 2022

Maite Orsini salió al paso de los rumores que inició la periodista Cecilia Gutiérrez.

Maite Orsini, diputada de Revolución Democrática, se refirió por primera vez a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el actor Claudio Castellón.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien aseguró esta semana que la parlamentaria con el actor de Mega habían iniciado un nuevo romance, luego de que años atrás “ya habrían tenido algo“.

Esto ocurre luego de que esta semana se confirmara que el intérprete terminó su relación con Luz Valdivieso, a quien conoció durante las grabaciones de la teleserie #PobreNovio.

A días de ello, el podcast El Gosip, a través de su cuenta de Instagram, publicaron dos imágenes de la presunta pareja que data de este lunes cuando ambos llegaron hasta el restaurant Castillo Forestal.

Según Constanza Valenzuela, quien tomó las imágenes, “entraron piolita a eso de las 21 horas. Se sentaron en el primer piso, en la terraza y conversaron un rato al comienzo”, comentó a LUN.

“Nunca los vi darse un beso ni tomarse la mano, ni mucho menos. Quizás son amigos, pero quizás otra persona podría decir que vio algo más que eso entre ellos”, precisó la mujer sobre Maite Orsini y Claudio Castellón.

Maite Orsini desmintió romance con Claudio Castellón

Luego de que toda esta información se hiciera pública, Maite Orsini ocupó su cuenta de Instagram para desmentir un presunto romance con Claudio Castellón.

“Camino a mi casa, después de un día largo, vengo pensando en que quiero confesarles algo (no hubiese pensado que fuese necesario, menos en pleno siglo XXI)”, comenzó señalando la diputada.

En esa misma línea, aclaró que “tengo amigos hombres, sí, hombres, no solo mujeres, con los que voy a comer, al teatro, igual que con mis amigas”.

“Si con mis opiniones he hecho parecer que solo me relaciono afectivamente con mujeres y que a los hombres los quiero relegar a lo doméstico o meramente reproductivo, quiero aclarar que no es así”, continuó.

Por último, Maite Orisini indicó que “yo nunca le haría a los hombres ni 1/4 de lo que el machismo nos ha hecho las mujeres“.