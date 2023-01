Revelan el verdadero monto que habría recibido Julio César Rodríguez por fiesta en Valparaíso

3 de Enero de 2023

Sergio Rojas se refirió al millonario pago de Julio César Rodríguez en su live Que Te Lo Digo.

Julio César Rodríguez, periodista y animador de televisión, fue cuestionado la semana pasada luego de que se revelara el millonario monto que cobró por animar los tres días de la fiesta de fin de año en Valparaíso que llevó por nombre “La Fiesta Más Grande de Chile“.

En ese entonces se reveló que el rostro de Chilevisión recibiría un total de $15 millones, cinco por cada noche del evento que se realizó en la Plaza Sotomayor.

Sin embargo, Sergio Rojas reveló recientemente que esa no fue la cifra final que recibió Julio César Rodríguez. “Al final ganó 13 millones y no 15, porque el resto fue para la productora como comisión”, declaró el ex panelista de Me Late a Publimetro.

Durante la transmisión del programa Que Te Lo Digo, el periodista volvió a mencionar el tema, asegurando que durante su visita al programa Síganme Los Buenos, encaró al animador por esta situación, calificando de “obsceno” el monto que cobró en Valparaíso.

La defensa de Julio César Rodríguez

La semana pasada, una vez que se conoció el monto que recibiría por animar la fiesta de Año Nuevo en Valparaíso, Julio César Rodríguez conversó con Página 7, donde se declaró sorprendido.

“Creo que es primera vez que sale en la prensa publicado un pago de un animador por un festival o evento“, comenzó señalando.

Junto con eso, aclaró que “a mí la municipalidad nunca me ha contratado, a mí me contrató una productora, ellos me llamaron como hace 15 o 20 días para ofrecerme este final de año”.

“Lo que yo cobro por los eventos es lo que pido por todos, de hecho, en el (contrato) definitivo que me llega (el sueldo) es mucho más barato que los otros que hago”, precisó.

Julio César Rodríguez precisó que “los artistas tienen su arancel o precio por su espectáculo, y a veces la entidad los contrata o no, ahora, todas las normas que puede tener una municipalidad, eso lo tienen que ver ellos, por eso yo casi no hago eventos, muy pocos”.

“Este lo hice para tener un Año Nuevo diferente, y me da mucha pena esta cuestión, porque al final uno decide quedarse en la casa”, cerró.