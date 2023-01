Viñuela desclasificó llamado a Daniel Fuenzalida tras el fin de Me Late y el estreno de Tal Cual

4 de Enero de 2023

José Miguel Viñuela quiso aclarar, nuevamente, que no tuvo nada que ver con el fin del programa Me Late en TV+.

José Miguel Viñuela, animador de televisión, estuvo la noche de este martes en el programa Juego Textual, donde abordó su llegada a TV+ tras el polémico y abrupto fin de Me Late el pasado mes de octubre.

Fue en la sección “¿Con quién te quedas?” donde el ex rostro de Mega tuvo que decidir entre Pamela Díaz y Daniel Fuenzalida.

“Me cae bien Daniel, pero soy mucho más cercano a la Pamela“, respondió José Miguel Viñuela sin titubear. Sobre esta última, agregó que “la siento como una amiga, nos vemos seguido”.

Posteriormente fue Yazmín Vásquez quien trajo a colación el fin de Me Late en TV+, el que fue reemplazado en horario prime por el estelar Tal Cual, el que es conducido por el animador junto a Raquel Argandoña.

“No me voy a hacer cargo de algo que no tengo ninguna responsabilidad, y Daniel sabe que no tengo ninguna responsabilidad”, dejó en claro el comunicador

La llamada de José Miguel Viñuela a Daniel Fuenzalida

En medio de eso, José Miguel Viñuela reveló que ante su llegada a TV+, se comunicó con Daniel Fuenzalida.

“Incluso lo llamé por teléfono, algo que me da pena que él no haya dicho nunca. Le dije Daniel me está pasando esto, me llamaron para ofrecerme este espacio de conversación que no tiene nada que ver con Me Late“, explicó.

Según el animador, su colega le contestó “compadre, está todo bien, mi rollo no tiene nada que ver contigo, sino con el canal“.

José Miguel Viñuela precisó que esa conversación ocurrió poco tiempo después del fin del programa de farándula. “Creo que había pasado justo en esos días“, dijo.

“Lo llamé por deferencia, para que él no pensara que yo podía estar involucrado en un serrucho por debajo, y me dijo tengo claro que tú no tienes nada que ver, y me explicó el problema que él había tenido”, aclaró.

Por último, insistió en que “no me puedo hacer cargo de algo que yo creo que es un problema probablemente entre TV+ y Daniel Fuenzalida“.