VIDEO – Fabrizio Copano revela qué le dijo James Corden al oído tras su show

21 de Enero de 2023

El comediante chileno triunfó en el programa estadounidense, recibiendo el afectuoso saludo del animador.

El comediante chileno Fabrizio Copano sigue disfrutando su buen momento en Estados Unidos, marcado por su reciente aparición en el popular late show conducido por el animador británico James Corden.

El ex Club de la Comedia fue uno de los invitados al The Late Late Show, espacio donde en un perfecto inglés entregó una rutina de cinco minutos, en donde abordó su amistad con el presidente Gabriel Boric, su relación con su pareja estadounidense y la discutida denominación de “América” que se le da al país del norte.

“Es como si alguien de los Avengers decidiera llamara El Avenger y el resto del grupo quedara como Espera, ¿qué? No es como funciona, cuando estamos todos somos los Avengers. Y este tipo es como No, no, escúchame, yo soy El Avenger“, dijo.

La presentación terminó con un fuerte aplauso y un afectuoso saludo de parte de Corden, quien en el cierre entregó un mensaje al oído del chileno, el que no logró ser captado de manera clara.

¿Qué le dijo James Corden a Fabrizio Copano?

Tras su aplaudida rutina, Fabrizio Copano entregó algunas revelaciones, especialmente por aquellas palabras de James Corden que no se escucharon en la salida al aire.

“Me dijo que había sido muy bueno (el show), le encantó el chiste de los Avengers, que era genial y me dijo ojalá puedas venir antes de que termine la temporada“, contó el chileno a Las Últimas Noticias.

Copano agregó que “no sé si lo dice por cortesía a todo el mundo o fue especial, pero eso fue lo que me dijo“.