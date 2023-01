VIDEO – Así fue la rutina de Fabrizio Copano en el late show de James Corden

20 de Enero de 2023

Fabrizio Copano, en poco más de cinco minutos, hizo reír a todos en The Late Late Show.

Fabrizio Antonio Copano Vera, comediante, se presentó la noche de este jueves en el popular programa The Late Late Show, conducido por el animador James Corden.

El ex Club de la Comedia lo había anticipado días atrás cuando a través de sus redes sociales anunció que sería uno de los invitados al espacio de conversación.

“Mirá de quién te burlaste, Barney“, fue la frase que utilizó para compartir la noticia en Twitter, generando gran expectación.

MIRA DE QUIEN TE BURLASTE BARNEY!! https://t.co/efFS8VkMCv — Fabrizio Copano (@fabriziocopano) January 17, 2023

Finalmente, la noche de este jueves se concretó el debut de Fabrizio Copano en la televisión estadounidense, con una presentación que duró poco más de cinco minutos, pero que hizo reír a todos los presentes en el estudio.

La rutina la comenzó refiriéndose al presidente Gabriel Boric, asegurando que era su amigo, que participó en su campaña presidencial pero que fue todo muy “incómodo” porque no votó por él.

“No puedes votar por un amigo, es muy raro, sabes demasiado. No puedo votar por alguien que dibujó un pene en mi frente cuando tenía 16″, dijo, provocando risas.

Fabrizio Copano se burló de los “americanos”

Durante su rutina, Fabrizio Copano mencionó a su esposa, quien es oriunda de Texas, y destacó que en dicho lugar es bastante particular porque “odian a los latinos y son latinos“.

Junto con eso, relató que un tío de su pareja le pidió que no hiciera chistes sobre América, haciendo énfasis en cómo decían la palabra “América“.

“¿Por qué tienen un pequeño ataque cuando dicen el nombre de este país?“, se preguntó, agregando que en ninguna otra parte del mundo sucede algo similar.

Fabrizio Copano también quiso aclarar que él también es americano porque el continente lleva ese nombre.

“Es como si alguien de los Avengers decidiera llamara El Avenger y el resto del grupo quedara como Espera, ¿qué? No es como funciona, cuando estamos todos somos los Avengers. Y este tipo es como No, no, escúchame, yo soy El Avenger“, dijo.

Revisa la rutina completa de Fabrizio Copano a continuación: