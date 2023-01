La llorada despedida de Millaray Viera de Yo Soy: “Este programa lo amo”

23 de Enero de 2023

Con su despedida de Yo Soy, Millaray Viera finalmente cerró cuatro años de trabajo en Chilevisión.

Millaray Viera Aguirre, animadora de televisión, protagonizó su anunciada despedida de Yo Soy, luego de que en noviembre anunciara su salida de Chilevisión después de cuatro años.

Si bien este momento se grabó hace algunas semanas, recién la noche de este domingo se emitió en pantalla.

Una vez finalizados los duelos de repechaje en Yo Soy, tomó la palabra Jean Philippe Cretton en nombre del equipo para despedir a Millaray Viera y anunció un video homenaje a su colega.

Fue este registro el que provocó que la animadora no pudiera aguantar las lágrimas, mientras una voz en off destacaba su trayectoria en el canal y el saludo de quienes tuvieron el privilegio de trabajar con ella.

De regreso en el estudio, Cretton le dio la palabra a Francisca García-Huidobro, quien destacó que “tenemos una relación paranormal hace muchos años”.

“Siempre te he dicho que eres muy talentosa, que nadie te diga nunca lo contrario. Fue corto, pero para mí siempre va a ser un orgullo y un honor haber compartido pantalla contigo y creo que el que se lleve a Millaray se lleva a la mejor“, señaló la integrante del jurado de Yo Soy.

Posterior a esto, Antonio Vodanovic recordó el debut televisivo de Millaray Viera en el programa Nace Una Estrella de Canal 13, cuando tenía solo dos años. “Cómo has crecido, nos dejas en tu mejor momento. Ojalá que el nuestro sea bueno sin ti. Mucho éxito”, señaló.

La emoción de Millaray Viera

Tras las palabras que le dedicaron, Millaray Viera tomó la palabra, evidentemente emocionada por todo lo que estaba viviendo en ese momento.

“Es difícil hablar después de ver ese video, sobre todo después de ver a todos mis compañeros en este canal, que son mi familia, ustedes lo saben. Fueron cuatro años muy intensos, cuatro años trabajando, como bien lo veían, en dos programas distintos. Eso hacía que estuviera en este canal de lunes a lunes, prácticamente”, dijo de entrada

La animadora agregó que “hicimos familia, estoy segura que esos lazos van a perdurar por siempre“.

Millaray Viera reconoció que “hice toda esta semana de Yo Soy sabiendo que hoy me iba, con la emoción súper contenida. Hoy día la puedo dejar aflorar un poco más, pero pensé que iba a ser mucho más difícil pararme ahí (su lugar en el escenario) hoy día”.

“Algo me pasa en ese lugar que, por algún motivo, puedo hacerlo. Me siento tan feliz, me siento tan feliz haciendo mi pega, me siento tan feliz haciendo este programa porque lo amo. Este programa me ha dado tanto y mis compañeros me han dado tanto”, agregó.

Millaray Viera no solo agradeció a sus compañeros de trabajo, sino tamibén a Chilevisión por las oportunidades que le dio en estos cuatro años.