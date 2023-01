Karen Connolly completó al jurado de la nueva temporada de Aquí Se Baila

25 de Enero de 2023

Karen Connolly integrará el jurado de Aquí Se Baila con Neilas Katinas y Agustín Pachano.

Aquí Se Baila, estelar de Canal 13, logró completar a su jurado para la nueva temporada que debutará dentro de las próximas semanas.

Luego de confirmar a Agustín Pachano y Neilas Katinas, a ellos se sumó Karen Connolly, la legendaria coreógrafa que estuvo ya en ese mismo rol en la primera temporada del espacio.

“Estoy ansiosa de partir y súper contenta de que vuelva la danza a la televisión. Es un programa excelente, a la gente le gusta, a nosotros nos gusta mucho hacerlo porque es de un muy buen nivel dancístico y es un gran aporte para la danza”, fueron las primeras declaraciones de Connolly.

A eso, agregó que “se llama Aquí Se Baila, pero se habla de danza, es otro nivel profesional, y espero que esta vez sea lo mismo”.

El anuncio de Karen Connolly se da tras las previas confirmaciones del argentino Aníbal Pachano y el lituano Neilas Katinas como jueces del espacio realizado por Secuoya Chile y el Área de Entretención de Canal 13.

“A Pachano lo conocí en Bailando Por Un Sueño y nos llevamos súper bien. Y para qué te digo con Neilas, con él ya somos amigos, nos hicimos amigos en la primera temporada. En ese sentido, espero que tengamos una muy buena convivencia los tres“, dijo sobre sus compañeros.

Karen Connolly no quiso dejar pasar el nuevo look con el que llegará a Aquí Se Baila. “En la temporada pasada del programa me aburrí de tener el pelo blanco. Ya llevaba como 20 años así, y dije hay que cambiar“, explicó.

Por lo mismo, agregó, “esperé a que terminaran las grabaciones, porque no quería cambiar en medio del programa, y me puse pink. Ya llevo un tiempo así y me gusta“.

La carrera de Karen Connolly

Karen Connolly es una bailarina y coreógrafa australiana que en los años 70 se mudó a Chile y fue la coreógrafa estable de los programas clásicos de Canal 13, como Éxito, Martes 13 y Sábados Gigantes, además de montar varios espectáculos en el Ballet Nacional Chileno.

Ha recibido distinciones como el Laurel de Oro 1986, el Premio Apes 1996, el Premio Municipal de Arte 2003, Distinción Ernst Uthoff 2006 y el Sello de Excelencia del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2011.

Desde 2005 ha adquirido popularidad como jurado de los principales espacios de baile de la TV chilena, como Locos Por El Baile, Fiebre de Baile y Aquí Se Baila.