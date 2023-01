Aníbal Pachano es confirmado como jurado en nueva temporada de Aquí Se Baila

23 de Enero de 2023

Aníbal Pachano vuelve a la televisión de la mano de Canal 13 tras el fallido estelar Bailando Por Un Sueño.

Aquí Se Baila, estelar de Canal 13, poco a poco comienza a tomar forma de cara a su nueva temporada, que debiera debutar dentro de las próximas semanas.

Es así como en los últimos días hemos ido conociendo a algunos de los participantes que formarán parte de la competencia como Tomás González, Lisandra Silva, Nicole Gaultier, Fernanda Garcés, Hernán Contreras, Janis Pope, Kurt Carrera y Daniela Nicolás.

Otra figura que también se sumará a Aquí Se Baila, pero en su rol de jurado, será el argentino Aníbal Pachano, quien anteriormente trabajó con Canal 13 en el fallido Bailando Por Un Sueño en 2020.

“Tengo una gran satisfacción por ser convocado por segunda vez a hacer esta labor en Chile. Siento que me debía la oportunidad de volver a este país que quiero mucho, respeto mucho y conozco bien desde los años 80, donde tengo tantos amigos. Tengo claro mi rol y me siento halagado de haber sido convocado para este jurado”, declaró el coreógrafo.

Sobre su rol como jurado en Aquí Se Baila, Aníbal Pachano explicó que “lo que yo hago es un personaje, lo veo como un verdadero dibujo animado de mí, por su vestuario y su estilo, y ha sido muy importante en mi carrera”.

“A la hora de ejercer de jurado sobre el trabajo de un grupo de bailarines, lo que busco es aplicar lo que he aprendido en casi 40 años en la profesión del baile, y tratar de transmitir todo ese aprendizaje. Al respecto, mi rol de jurado no deja de ser mi propia mirada como director, a la hora de entender el look y la posición de un bailarín frente a un cuadro musical”, cerró.

La carrera de Aníbal Pachano

Aníbal Pachano tiene una larga carrera ligada al baile y los espectáculos. Tras ejercer como arquitecto, hizo un giro en 180 grados en su vida y empezó a dedicarse al baile junto a su entonces esposa, Ana Sans, llegando en 1982 a ser coreógrafo del grupo artístico Bottom Tap, con el que presentó espectáculos como Amapola, Tonight, Too Much y Los 10 años de los Botton.

En sus más de 40 años de carrera se ha destacado también en programas televisivos trasandinos como Showmatch, Bailando Por Un Sueño Argentina y Corte y Confección, donde ha sido tanto participante como jurado.

En 2020, asimismo, ejerció como miembro del panel de jueces de las competencias folclórica e internacional de la 61ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.