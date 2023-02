Caso Relojes: las joyas de Tonka Tomicic que la PDI se llevó tras allanar su casa

1 de Febrero de 2023

El departamento de Tonka Tomicic y Parived fue uno de los domicilios que la PDI allanó en el marco de un masivo operativo por el Caso Relojes.

Compartir

Tonka Tomicic Petric, animadora de televisión, fue testigo de cómo la Policía de Investigaciones (PDI) allanó su departamento durante la mañana de este martes.

El operativo se enmarcó en una serie de diligencias ordenadas por la Fiscalía Occidente en el marco de la investigación por el denominado Caso Relojes, donde su esposo, Marco Antonio López, conocido popularmente como Parived, es investigado.

Según detalló LUN, fue la propia Tonka Tomicic quien recibió a los efectivos de la PDI, momento en que de inmediato se comunicó con el abogado defensor de Parived, Mario Vargas, quien aseguró que la animadora “casi se muere de la impresión” ante lo que ocurría.

El allanamiento duró poco más de una hora en el departamento de la ex modelo y el anticuario, donde incautaron 35 joyas y un reloj Rolex, pertenecientes a la propia comunicadora. Junto con eso, también se habrían llevado un computador.

Entre dichos artículos está un collar de perlas que Tonka Tomicic heredó de su abuela, un prendedor de plata que pertenecía a su madre, sus dos anillos de matrimonio, uno de compromiso y tres pulseras de fantasía.

Las declaraciones del abogado de Parived

En conversación con LUN, el abogado Mario Vargas, defensor de Parived, aseguró que el allanamiento de la PDI era “totalmente innecesario“, puesto que los artículos incautados tienen un origen debidamente certificado.

“Desde hace más de dos años de investigación que el Ministerio Público no ha encontrado ningún delito que le pueda imputar a mi cliente. Ninguno. Marco López no le ha comprado ningún reloj o joya robada a nadie. No está formalizado por nada y no hay ninguna orden de detención en su contra”, aseveró.

Vargas también destacó que Parived no fue detenido tras este masivo operativo, a diferencia de otras 14 personas que serán formalizadas por los delitos de receptación, lavado de activos, contrabando y asociación ilícita.