TVN despide al “Kiwi” por besar sin consentimiento a Pamela Leiva

22 de Febrero de 2023

Arturo Walden perdió su trabajo en el Buenos Días a Todos por "comportamiento inapropiado".

Fue un momento incómodo para Pamela Leiva, una de las grandes ganadoras de la edición 2023 del Festival de Viña del Mar. Mientras comentaba su presentación en el matinal Buenos Días a Todos de TVN, Arturo Walden, más conocido como “Kiwi”, besó a la humorista sin el consentimiento de ella en una imagen que generó diversas reacciones.

“Ya no se roban besos, ‘Kiwi’… Eliminado, ‘Kiwi’… Ándate, ándate”, fue la expresión de Leiva luego de lo ocurrido en un móvil que conducía desde Ivette Vergara.

La situación para el reportero, quien volvía a la televisión abierta para el evento, terminó de la peor manera, pues el canal decidió marginarlo de lo que resta del certamen.

“Televisión Nacional de Chile comunica que el notero Arturo Walden (‘Kiwi’) no continuará en el programa. Lamentamos profundamente la situación que vivió Pamela Leiva en uno de nuestros despachos, nos comunicamos con ella para entregarle nuestras disculpas de forma privada y también públicamente a través de este comunicado”, confirmó la señal pública.

“Nuestra línea editorial promueve diversos valores como el respeto, y por tanto, rechaza categóricamente comportamientos inapropiados como este caso en cualquiera de nuestros programas, transgrediendo nuestras normas. Reiteramos las disculpas públicas a Pamela Leiva y reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con nuestra política editorial”, agregaron.

Las disculpas del “Kiwi”

Después del beso, Walden, quien tuvo otro momento complicado cuando el humorista Diego Urrutia llegaba por la mañana a su habitación ayudado por su staff tras una noche de celebración, se disculpó por lo ocurrido con Pamela Leiva.

“Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa. Como estábamos hablando del beso con Gonzalo Valenzuela, yo dije ‘ah, yo también’. Tengo una hija de 23 años y no me gustaría que alguien se propasara con ella, hay que ponerse en el lugar del otro también”, dijo.

“Me da lata que todo el buen trabajo que se viene haciendo con el equipo se vea opacado por un error mío. Estoy contratado sólo por lo que dure el Festival de Viña. Ahora, después del beso, no creo que me quieran contratar. Soné con todas las pegas. También siento que me equivoqué. Pero, ¿quién no se ha equivocado en la vida? De repente me están crucificando como si fuese un depravado”, agregó en LUN tras el incidente.