Cómo se gestó la participación de Fabricio y Thiago en show de Pamela Leiva en Viña 2023

20 de Febrero de 2023

Pamela Leiva contó con la participación de los brasileños en su rutina que fue ovacionada por el público del Festival de Viña del Mar 2023.

Pamela Leiva, comediante, logró triunfar en su debut en el Festival de Viña del Mar la noche de este domingo, con una rutina que estuvo centrada en su vida y que contó con menciones a su madre y a su amigo Jimmy.

Pero uno de los puntos más llamativos de su presentación fue la irrupción de Thiago Cunha y Fabricio Vasconcellos en el escenario de la Quinta Vergara. Es que tras contar su experiencia durante un viaje a Brasil, los bailarines sorprendieron a todos al aparecer para bailar axé junto a la humorista.

Tras recibir las Gaviotas de Plata y de Oro, Pamela Leiva conversó con la prensa acreditada del Festival de Viña, donde contó cómo surgió la idea de incluir a los brasileños en su show.

“Debo decir que esa no fue mi idea, la idea fue del señor Felipe Morales, director del Festival de Viña, cuando la primera reunión que tuvimos me dice el final todavía no me cierra, Viña es más grande“, comenzó contando.

Luego, el mismo Morales le propuso: “¿Qué te parece si invitas a Fabricio y a Thiago a bailar? Y yo, ¡Sí, qué buena idea, por qué no se me ocurrió a mí antes! Obvio que sí. Y llamamos a los chiquillos, además que yo los admiro mucho”, agregó.

La fiesta de Pamela Leiva

Pamela Leiva también destacó que la jornada también era especial para Thiago Cunha, puesto que justo este domingo estaba de cumpleaños. “Yo siento que fue un acierto cuando Felipe me dio esta idea, inmediatamente la quise realizar. Yo quería traer una fiesta al Festival de Viña y creo que ellos lo hicieron perfecto”.

“Son chiquillos encachaos, amorosos, son parte de la historia popular de Chile y creo que fue un cierre de oro poder tenerlos a ellos con sus bailarinas en el escenario”, cerró.