La extraña petición de Hayley Williams durante el concierto de Paramore en Chile

6 de Marzo de 2023

"Esta va a ser la petición más tonta que escucharás en un concierto", dijo la vocalista.

Compartir

Luego de 10 años, la banda de rock alternativo Paramore deslumbró en su tercera visita a Chile con un multitudinario show en Movistar Arena. Allí, la vocalista, Hayley Williams, realizó una singular petición que dejó a todos los asistentes literalmente inmóviles.

Esto porque en medio de la canción C’est comme ça, Hayley Williams solicitó a los miles de fanáticos presentes no moverse, instrucción que fue respetada por las personas.

“Esta va a ser la petición más tonta que escucharás en un concierto”, comenzó diciendo Hayley Williams, quien luego le pidió al público que se quedara completamente quieto y no bailaran durante la canción.

¿La razón? Los desmayos de algunos asistentes que estaba en las primeras filas de la cancha. Tras cantar You First, Paramore se detuvo por 10 minutos debido a los desmayos de quienes estaban más cerca del escenario. El hecho quedó registrado en diversos videos publicados por fans en redes sociales.

“Si la orden la da Hayley Williams, nos quedamos quietitos”, escribió en Twitter una de las asistentes.

Superados los inconvenientes, la presentación de Paramore fue un emocionante reencuentro con su público más fiel en Chile, tras la publicación de su último disco This Is Why.

Hayley Williams derrochó carisma, talento y dejó en evidencia por qué es considerada una de las cantantes más destacadas de su generación.

Durante “C'est Comme Ça", Hayley les pidió a los fans que también se quedaran quietos debido a un desmayo durante el espectáculo.



Momento que quedará grabado en Chile 🇨🇱



pic.twitter.com/zrNOfMMw3H March 6, 2023