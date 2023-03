Rocío Marengo explica el principal motivo por el que se retirará de la TV durante un año

15 de Marzo de 2023

Rocío Marengo se irá en mayo a vivir a Estados Unidos junto a su pareja, Eduardo Fort.

Compartir

Rocío Marengo sorprendió a todos la noche del lunes al anunciar su retiro de la televisión, luego de haberse convertido en la segunda eliminada de Aquí Se Baila.

En el estelar de Canal 13 explicó que tras años trabajando entre Chile y Argentina, tomará un receso para en mayo irse a vivir a Estados Unidos junto a su pareja, Eduardo Fort.

Lo que se desconocía hasta el momento es que todo esto es para perseguir uno de sus grandes anhelos: convertirse en madre, algo que a la fecha no ha podido concretar. Hace unos meses, Rocío Marengo reconoció que una inseminación artificial a la que se sometió no tuvo sus frutos.

En Aquí Se Baila, la argentina comentó que “me voy feliz. Me retiro, es mi último proyecto. Al menos (me tomaré) año sabático, me voy a vivir a Miami. Estaba esperando esta despedida acá”.

“Tengo ganas de ser mamá”

Posteriormente, a LUN, Rocío Marengo agregó que “la experiencia (en el programa) fue increíble, la pasé bárbaro, aprendí un montón de mis compañeros que son rebuenos bailarines. Y sí, dije que me iba a tomar un año sabático“.

“Yo hace mucho tiempo, en mis últimos proyectos pensaba ‘éste es el último’. Pero bueno, sabía que Aquí Se Baila si iba a ser el último. Tengo ganas de ser mamá, que ojalá se me dé“, continuó.

Rocío Marengo argumentó su decisión explicando que “necesito frenar un poco, dedicarme a mi familia y estar tranquila. El cien que siempre le puse a mi trabajo se lo pondré a mi vida personal”.