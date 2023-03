Así reaccionó Karol Lucero a la funa por los mensajes que habría enviado a su ex pareja

17 de Marzo de 2023

Yadranka Tomic expuso una serie de publicación que le habría enviado Karol Lucero en el último tiempo.

Compartir

Karol Jesús Lucero Venegas, también conocido por su antiguo nombre artístico Karol Dance, se encuentra en boca de todos luego de que su ex pareja, Yadranka Tomic, expusiera una serie de mensajes privados que le habría enviado en el último tiempo.

Según comentó la influencer, el ex panelista de Mucho Gusto utilizó una segunda cuenta para interactuar con ella, entregándole diversos datos con los que ella pudo reconocerlo.

“Qué personaje más triste. Anda a casarte. Ya tienes la fecha lista. Qué mal. Amiga date cuenta”, escribió en una publicación la ex Miss Chile en la red social.

Posterior a eso, Yadranka Tomic subió una serie de videos en las que entregó más detalles de la interacción que tuvo con Karol Lucero y le lanzó un duro recado: “No sé qué piensa este personaje, que yo le voy a aceptar una salida, estar callada, más encima que se va a casar, dos dedos de frente. No voy a meterme en una relación“.

“Me molestó mucho la situación y más me molesta, porque hace unos años atrás él mismo habló para que me despidieran en un trabajo“, agregó.

Qué dijo Karol Lucero

Como era de esperarse, Karol Lucero ocupó su cuenta de Instagram para responder a estas acusaciones, las que calificó de “fake news“.

En la publicación, compartió el pantallazo de un titular que decía: “La información falsa llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera”. Luego, preguntó: Y ustedes en 2023, ¿aún caen en fake news?“.

Posteriormente, y ante la ola de comentarios que comenzó a recibir en la red social, Karol Lucero también se dio el tiempo de responder algunos comentarios, asegurando que su relación con Francisca Virgilio sigue igual de firme.

“Aguanto mil batallas más. A otros les da depre y andan llorando, yo me río, me hago más fuerte y sigo avanzando“, aseguró y agregó que “nuestra vida continua de igual manera, he pasado por esto 10 veces antes y Fran ni pesca, así que todo bien. Sólo soy el de turno una vez más… ya vendrán los siguientes”.

Por último, acotó que “Fran es una joven decente y educada, no pesca tonteras ni hace show“.

Durante la mañana de este viernes, Karol Lucero fue directo con Yadranka Tomic: “¡Deja de hostigarme, por favor!“, “Brilla con luz propia“, “Amiga date cuenta” y “Qué personaje más triste“.