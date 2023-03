Las declaraciones de Gerard Piqué sobre su nueva vida con Clara Chía y lejos de Shakira

21 de Marzo de 2023

En entrevista con El País, Gerard Piqué aseguró no importarle las críticas que ha recibido por su nueva relación y el quiebre que tuvo con Shakira.

Gerard Piqué Bernabéu, ex futbolista, ha sido blanco de críticas en el último año debido a su mediática ruptura con Shakira y su nueva relación con Clara Chía.

Más aún luego de que la colombiana lanzara una serie de canciones que iban en directa alusión al quiebre como lo fueron “Te Felicito“, “Monotonía” y su sesión con Bizarrap.

Ahora, Gerard Piqué busca dar vuelta la página y en una reciente entrevista con El País se refirió a su nueva vida junto a Clara Chía. Sin embargo, de entrada, quiso dejar en claro que evitará cualquier opinión sobre su ex pareja y lo que motivó el fin de su matrimonio.

“No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos“, lanzó el ex futbolista. “Protegerlos es el trabajo de todos los padres con niños. En eso estoy centrado”, agregó.

Su relación con Clara Chía

En cuanto a su relación con su actual pareja, Clara Chía, Gerard Piqué aseguró que “estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad“.

Ante las críticas que ha recibido en el último tiempo, el ex jugador del Barcelona reflexionó con que “el día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo”.

“No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo”, cerró Gerard Piqué.