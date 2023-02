Las sinceras palabras de Shakira en su primera entrevista en TV tras su separación de Piqué

28 de Febrero de 2023

Shakira conversó con el animador Enrique Acevedo en el programa En Punto, donde habló del quiebre con Gerard Piqué y el impacto de sus más recientes canciones.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida simplemente como Shakira, otorgó la primera entrevista televisada tras su separación con Gerard Piqué después de 12 años de matrimonio.

Anteriormente, la cantante colombiana se había referirdo a esto en una conversación con la revista Elle, pero en esta oportunidad se enfrentó a las cámaras con el animador Enrique Acevedo en su programa En Punto.

En la instancia, Shakira explicó que había decidido permanecer en silencio para tratar de “procesarlo todo” porque “sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos“.

En la conversación la intérprete reconoció que era una mujer que creía que “necesita a un hombre, yo también soñaba con una familia con un padre y una madre en una misma casa”. Sin embargo, en el último tiempo se dio cuenta que “yo me basto a mí misma hoy en día. Cuando una mujer se enfrenta a la vida sale fortalecida”.

“Ahora me siento completa. Me siento más fuerte que una leona. Resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración. De lo que los sueños se rompen… y ser un ejemplo para mis hijos para ver que se puede sobrevivir”, agregó Shakira.

Shakira y sus polémicas canciones

En esta oportunidad, Shakira también se dio el tiempo de abordar el impacto que han tenido sus más recientes canciones, en donde hace alusión directa a lo que fue el quiebre con Gerard Piqué.

“Mis letras son más elocuentes que yo misma, he tratado de ser honesta y utilizar mi música como una catarsis, una terapia. Son más eficaces que una visita a un psicólogo”, sostuvo.

En esa misma línea, recordó que una vez que terminó de grabar su canción con el productor argentino Bizarrap “tras experimentar una traición, un desamor, un vacío, hay que sentir lo que hay que sentir pero también pensar”.

“Es el resultado de pasar un proceso de duelo. Alguien debería haber tomado una foto de cómo empecé y cómo acabé la sesión. Fue un desahogo para mi proceso de sanación”, reconoció Shakira.

Además, aseveró que con sus canciones ha vivido “un momento de honestidad brutal mío y con mi público“, pero también “he descubierto grandes amigos”.

“La amistad no sucede a un nivel individual sino de cientos de personas. Me he sentido apoyada por mi público que jamás esperé que fueran a ser claves a levantarme del suelo que estuve mucho tiempo…”, cerró.