“La gente pidió la Gaviota”: las declaraciones de Belén Mora tras complicado show en Viña 2023

Aunque la rutina de Belén Mora comenzó sin problemas, poco a poco el público del Festival de Viña 2023 se terminó aburriendo, despidiéndola entre pifias.

María Belén Mora Délano, también conocida por su nombre artístico Belenaza, se presentó la noche de este miércoles en la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2023 donde enfrentó complicados momentos.

Previo a que apareciera en el escenario, la ex Morandé Con Compañía fue mencionada en varias oportunidades en la Quinta Vergara y la respuesta del público no fue de las mejores. Algunas pifias y dedos hacia abajo era posible ver en el recinto viñamarino.

Pero todo cambió cuando entró en escena. La actitud del público cambió y escuchó atentamente sus historias dedicadas a la pandemia como el cambio en la televisión chilena y en la rutina que se instaló a raíz de la cuarentena. Posteriormente se centró en la maternidad.

Aunque todo iba bien, el relato de Belén Mora comenzó a alargarse al momento de hablar de los tipos de mamás y apoderadas en el curso de su hijo, junto con la historia de la famosa ensalada terminó pasando sin pena ni gloria.

Tras más de una hora de show, los animadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo entraron en escena ante un público que ya estaba agotado. Todo parecía indicar que Belenaza se iría con las manos vacías, pero los animadores protagonizaron una situación que se sintió forzada y le entregaron la Gaviota de Plata.

En ese momento, y para sorpresa de todos, Belén Mora decidió continuar su presentación con un bis que, desde el primer minuto, no fue bien recibido. Si el público estaba dividido hasta ese momento, con esto se vino cuesta abajo.

La comediante intentó continuar con un espectáculo que el público no quería seguir viendo y las pifias se sintieron con fuerza en la Quinta Vergara. Finalmente, resignada, la pareja de Toto Acuña decidió culminar su relato y despedirse del público.

El show de Belén Mora en el Festival de Viña del Mar 2023 alcanzó un promedio de 37,2 puntos con un peak de 42 puntos.

El público en la Quinta Vergara no aguantó el bis de Belén Mora. AGENCIA UNO.

Conferencia de prensa

Minutos después de bajar del escenario, Belén Mora conversó con la prensa, quienes se mostraron críticos desde la entrega de la Gaviota de Plata hasta el bis. Allí reconoció que “lo pasé increíble, chancho. Estoy feliz de haber pisado la Quinta Vergara”.

Con respecto a la cuestionada entrega del galardón aseguró que “la sentí la raja, maravilloso. La gente pidió la Gaviota y me la entregaron“.

En cuanto al bis, Belén Mora aseguró que “hubo pifias desde antes” y que “decidí quedarme, decidí escuchar al público. Al final uno trabaja para el público, la opinión del público es la que vale y se estaban expresando”. Sin embargo, reconoció que “no fue la manera ideal en la que me gustara que se expresaran“.

Incluso, la comediante aseguró que “habían muchos que me pedían que siguiera y por eso seguí“.

Una vez que se bajó del escenario, Belén Mora dejó en claro que “no hice ninguna reflexión. Me bajé, todavía con la adrenalina, me puse una parka, celebré con mi equipo, las reflexiones vendrán mas adelante“.

“Después tiene que haber un trabajo de mes a con mi equipo. Ahora sería demasiado matea y bacán de reflexionar altiro. Después del carrete, la caña, nos vamos a sentar con el equipo y reflexionaremos“, expresó.

Belén Mora agregó que “habría sido espectacular llevarme dos Gaviotas, pero me llevo una y le daré besitos todos los días”.