El directo mensaje de Belén Mora a sus colegas: “Ya no cuentan conmigo”

14 de Marzo de 2023

Belén Mora se valió de su cuenta de Instagram para lanzar el directo mensaje.

Compartir

María Belén Mora Délano, comediante, realizó un duro descargo a ya varias semanas de su criticado show en el Festival de Viña del Mar 2023.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la ex Morandé Con Compañía hizo directa alusión a sus colegas, sin entregar nombres, anunciando que no los apoyaría en un futuro.

“Gracias a quienes me envían su amor y buena onda. Gracias también a los que a través de un mensaje o mail, me mandaron odio. A los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito. Gracias a los que hicieron chistecitos de mí”, comenzó señalando Belén Mora.

Seguido a eso, la comediante agregó que “a los que me utilizaron, gracias. A los compañeros comediantes que desaparecieron tan rápido como antes me pedían abrir un show. Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas”.

“No. Ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy yo. Deal with it (Lidien con eso)”, remató.

INSTAGRAM.

Belén Mora y Viña 2023

Belén Mora vivió un complicado paso por el Festival de Viña del Mar 2023, donde pese a ganarse al público durante los primeros minutos de su rutina, un chiste sobre una ensalada terminó empañando todo.

La comediante logró llevarse la Gaviota de Plata y aunque un pequeño grupo pidió la de oro, ella quiso ganársela con un bis que no llegó a puerto y terminó abandonando el escenario antes de tiempo.

En conferencia de prensa, Belén Mora no quiso hacer ningún análisis de lo ocurrido en el escenario. “Me bajé (del escenario), todavía con la adrenalina, me puse una parka, celebré con mi equipo, las reflexiones vendrán mas adelante“, dijo en esa oportunidad.