Los polémicos antecedentes que arrastra “Pablete” Alvarado, el nuevo productor ejecutivo del Buenos Días A Todos

TVN confirmó a "Pablete" Alvarado como el nuevo cabecilla de su matinal, pese a las denuncias y hechos que lo anteceden.

Pablo “Pablete” Alvarado, periodista, fue confirmado como el nuevo productor ejecutivo del Buenos Días a Todos de TVN. Con esto, concretará su regreso a los matinales, luego de su bullada salida de Mega y de Mucho Gusto, donde ofició en el mismo rol durante seis años.

En ese entonces, decidió dar un paso al costado del programa debido al polémico corte de pelo que José Miguel Viñuela le propinó al camarógrafo José Miranda, lo que devino en una batalla judicial.

Si bien se alejó del matinal de Mega debido a este episodio, continuó ejerciendo otras labores en la estación, como el estelar Got Talent Chile, el que sería su último proyecto en Vicuña Mackenna, pero que no alcanzó a terminar por adelantar su salida debido a una acusación en su contra.

En 2021, la periodista Clarisa Muñoz denunció haber sufrido maltrato laboral por parte de “Pablete” Alvarado. En entrevista con BioBioChile, cuando trabajó como notera de Mucho Gusto, en 2018, decidió tomar una licencia psiquiátrica por estos hechos.

“Para mí fue un tema muy complicado y doloroso en su momento, pero ahora por fin logré dejarlo atrás”, dijo en ese entonces la periodista.

Sin embargo, continuó, presentó una denuncia ante Recursos Humanos de Mega, lo que “finalmente no alcanzó a ser algo formal“.

“Fui y entregué todos los antecedentes al canal, pero en el fondo lo que ellos me pidieron fue que yo hiciera una denuncia formal y tenía que conseguir testigos (…) pero nadie se atrevió a testificar contra el jefe“, agregó, y que “todos sabían lo que iba a pasar”.

Clarisa Muñoz no fue la única

Ivette Vergara ofició como panelista de Mucho Gusto entre 2013 y 2019. Tras su salida del programa, no se entregaron mayores detalles de los motivos que provocaron esta situación.

En octubre de 2022, en entrevista con El Mercurio, repasó ese momento, apuntando contra “Pablete” Alvarado como el responsable de su despido de Mega.

En el detalle, sus últimos meses en el espacio no fueron agradables debido a los conflictos internos que habían en el equipo. “No lo pasé bien en el último tiempo en Mega, pero no por los ejecutivos, sino por los problemas internos que había con el productor del programa“, dijo.

A ella se sumó quien fue animadora de Mucho Gusto, Katherine Salosny, quien en su libro El Abuso no es un Espectáculo, detalló los malos tratos que sufrió por parte de “Pablete” Alvarado, al que acusó de no tener una buena percepción de ella y que le daba órdenes como “no hables tanto” o “ella, la feminista”.

Incluso, también apuntó al productor ejecutivo como el responsable de su despido en 2018.

La trayectoria de “Pablete” Alvarado

Pablo “Pablete” Alvarado cuenta con una vasta trayectoria en televisión. Comenzó su carrera en la pantalla chica como parte del equipo creador del programa El Termómetro y también se desempeñó como productor periodístico de Tolerancia Cero.

En TVN fue editor periodístico del programa Enigma, para luego desempeñarse en La Red como productor ejecutivo de Mentiras Verdaderas.

A fines de 2012 llega a Mega donde estuvo a cargo del programa de trasnoche Más Vale Tarde y, posteriormente, asumió Mucho Gusto.

Ahora, asumirá la producción ejecutiva del Buenos Días a Todos, donde, además, se reencontrará con Eduardo Fuentes, con quien trabajó en Mentiras Verdaderas.