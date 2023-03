VIDEO – “Se está apurando una carrera presidencial…”: los cuestionamientos de Pollo Valdivia a Evelyn Matthei

28 de Marzo de 2023

Pollo Valdivia cuestionó que Evelyn Matthei se refiriera a temas de política internacional cuando es alcaldesa de Providencia.

Juan Carlos Valdivia Lena, más conocido como Pollo Valdivia, abordó en el programa Toc Show unas recientes declaraciones de Evelyn Matthei entorno a la crisis migratoria que se vive en el norte del país.

“Tenemos que tomar medidas contra Bolivia si es que se sigue facilitando la entrada de delincuentes”, señaló la alcaldesa de Providencia, luego de que las autoridades del país vecinos condicionaran el diálogo entorno a este tema con una salida al mar.

En ese sentido, Pollo Valdivia explicó que las declaraciones de Evelyn Matthei tienen que ver en el contexto de los puntos de prensa que se han realizado en los últimos días por la muerte de la sargento Rita Olivares.

“La cosa es que, ella propone, entre otras cosas, es que tenemos que tomar medidas contra Bolivia, si es que efectivamente sigue facilitando la entrada de múltiples delincuentes que se meten a nuestro país a través de sus fronteras. No es aceptable que ellos señalen que van a controlar la migración a cambio de mar“, leyó el animador del programa de TV+.

Es en ese momento que Pollo Valdivia aprovechó de recordarle a la alcaldesa de Providencia que “esto está pasando hace harto rato, fueron otras autoridades, del gobierno anterior, las que fueron incluso a invitarlos a su propia casa para que se vinieran para acá y las medidas de control no existían“.

“Se extendió la invitación pero no pusieron a nadie en la puerta para ver quién entraba y quién no. Se hicieron hasta… Mejor no hablo, está el ambiente medio espeso y la gente está muy alterada, y de repente no se hacen cargo de lo que expresa después, sin tener mayor conocimiento de las cosas que se están diciendo”, sostuvo el animador.

Matthei candidata

En esa misma línea, continuó Pollo Valdivia, “podría decir por qué está la alcaldesa hablando ahora si es alcaldesa de Providencia y se está metiendo en temas de política internacional. Claro, porque también es candidata, salió hoy en la encuesta (…) como que ya se está apurando una carrera presidencial y algunos quieren aumentar rápidamente su perfil”.

“Evelyn Matthei salió en la encuesta como una de las presidenciables con mayor mención espontánea de parte de la gente en las encuestas. Así que, tiene que salir a hablar de estas cosas porque eso la posiciona al lugar donde quiere llegar“, sostuvo.