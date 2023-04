Lo hizo de nuevo: Edo Caroe agotó segunda fecha en Movistar Arena en tiempo récord

12 de Abril de 2023

Edo Caroe ya cuenta con dos fecha absolutamente llenas en el Movistar Arena para los próximos 23 y 24 de mayo.

Eduardo Alejandro Carrasco Rodríguez, conocido como Edo Caroe, agendó una segunda fecha de su show “Lo Que Salga” en el Movistar Arena, ante el éxito que tuvo la primera fecha.

A principio de abril, el comediante agotó en solo 30 minutos todas las entradas disponibles para el espectáculo agendado para el miércoles 24 de mayo a las 20:00 horas en el recinto ubicado en el interior del Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago.

Debido a la alta demanda, Edo Caroe agendó una segunda fecha, esta vez para el martes 23 de mayo, también a las 20 horas en el Movistar Arena. Pero al igual que en la primera oportunidad, en menos de 30 minutos ya no quedaba ningún ticket disponible.

“¡Gracias público querido! No puedo con esta emoción, no tengo palabras. ¡Solo sé que serán dos shows tremendos! Ya me explayaré más cuando me calme. Gracias”, consignó a través de su cuenta de Instagram junto a un afiche que da cuenta que está todo agotado.

¿De qué tratará el show de Edo Caroe?

Según consignó PuntoTicket en su sitio web, el show de Edo Caroe titulado “Lo Que Salga” es “un show de stand-up comedy que germinó en plena pandemia, con teatros vacíos y encierro. En 2022 se convirtió en éxito de taquilla, agotando todas las entradas disponibles y recorriendo Chile en más de una ocasión”.

Aquí, el humorista muestra “su material más íntimo, con una particular narrativa que va desmenuzando sus miedos como padre, el absurdo de nuestras contradicciones, la precariedad de la salud mental y la experiencia asfixiante de tanto malestar en una era de abundancia”.