Qué llevó a Mark González y Maura Rivera a irse de Chile

18 de Abril de 2023

Maura Rivera y Mark González se fueron hace una semana a Miami, Estados Unidos.

Mark González y Maura Rivera confirmaron durante el fin de semana que decidieron irse de Chile para radicarse en Miami, Estados Unidos.

A través de Instagram consignaron que “iniciamos una nueva vida en nuestra nueva casa. Meses de trámites, cambios, despedidas y muchas cosas más que implicaron todo este proceso. Pero acá estamos para una aventura más juntos”.

“Gracias a todos quienes nos han apoyado desde el minuto uno”, agregaron y luego citaron: “Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia y construir un nuevo sueño“.

Recientemente, en conversación con LUN, Maura Rivera entregó mayores detalles de la decisión que tomaron con Mark González de dejar el país, donde explicó que si bien no fue una decisión fácil, el ex futbolista quería concretarlo desde hace un tiempo.

“Mark tenía ganas de emigrar hace tiempo, pero yo no estaba segura porque ya teníamos nuestra vida armada en Chile. No fue fácil, pero nos gusta Miami, las cosas funcionan bien, estás protegido y tranquilo”, señaló la bailarina.

La crisis de seguridad en Chile

Uno de los factores principales que incidieron a la hora de tomar la decisión fue la delicada situación que se vive en Chile en cuanto a seguridad. “Mucha gente se está yendo de Chile porque no hay seguridad y sí mucha delincuencia. Donde vivíamos (Lo Barnechea) estaban pasando muchas situaciones de asaltos y robos”, indicó.

“Yo ya no soy sola, tengo dos niños y vivir con miedo, no poder salir tranquila, igual es tema. Acá las casas no tienen rejas, si se te queda algo sabes que no te van a robar. Estar tranquilo entrega mucha paz mental. Nunca vivimos un portonazo, encerrona o asalto, pero siempre estaba con el miedo, no lo puedo negar“, continuó.

En ese sentido, Maura Rivera recordó que “cuando salía con mis amigas ya no iba sola; Mark me iba a dejar y a buscar. Uno está esperando que no te pase algo porque alguien del entorno sí le ha pasado algo, eso tampoco es sano. Sí tuvimos una situación difícil en el cerro Loma Larga, eso todavía está en juicio”.