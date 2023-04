VIDEO – “Mi Exxx”: la nueva canción de Anuel AA que le habría dedicado a Karol G

21 de Abril de 2023

Si bien Anuel AA no ha dicho explícitamente que el tema va para Karol G, hay algunas evidencias que así lo aclaran.

Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido por su nombre artístico Anuel AA, lanzó recienentemente junto a su colega Wisin, su nueva canción titulada “Mi Exxx“.

El tema ya causa furoro en redes sociales, principalmente porque la letra estaría dedicada a su ex pareja, la cantante Karol G. Aunque si bien muchos pensaron que también podría haber sido para Yailin “La Más Viral”, lo cierto es que los daros estarían dirigidos a la colombiana.

Esto, tomando en cuenta que recientemente en canciones como “Más Rica que Ayer” y “Triste Verano“, el puertorriqueño se habría dirigido directamente a la “Bichota”, puesto que menciona uno de sus más recientes éxitos “TQG“, el que interpreta junto a Shakira.

A eso se suma que también habla de “la bebecita“, apodo que le dio cuando aún mantenían una relación.

Anuel AA fue consultado si su nueva canción, “Mi Exxx“, iba dirigda a alguien especial, a lo que él aseguró que era para su ex pareja, a quien sigue amando y desea retomar la relación, pero no entregó nombre alguno.

Algunas de las frases que contiene la canción, harían directa alusión a Karol G: “Baby yo te extraño, me muero de las gans de verte y tu recuerdo me hace daño“, “Si estás con él pa’ que tú me dedicas una canción“, “Te llené la casa de flores 100 veces y no doy contigo“.

A eso se suman otras que, los fanáticos, aseguran que son respuestas a algunas frases de “TQG”, como por ejemplo: “Aunque borraste mi número sé que lo tienes en tu memoria. Sé que ese Instagram falso eres tú, bebé, mirando mis historias“.

El video de “Mi Exxx”

La canción junto al video de “Mi Exxx” de Anuel AA y Wisin, fue lanzado durante la tarde de este jueves y ya acumula millones de reproducciones.

Si bien en Spotify aún no hay una cifra de cuantas veces ha sido reproducida, en YouTube el videoclip ya cuenta con más de 1,3 millones de visualizaciones.