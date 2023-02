VIDEO – “TQG”: así es la colaboración que Karol G lanzó junto a Shakira

24 de Febrero de 2023

La nueva colaboración de Shakira y Karol G forma parte del nuevo álbum de esta última, titulado Mañana Será Bonito.

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, lanzó este viernes su esperada colaboración con Shakira, la que lleva por título “TQG” (Te Quedo Grande).

El tema forma parte del nuevo álbum de la artista urbana titulado Mañana Será Bonito y que consta de 17 nuevas canciones, y donde se desempeñó como coproductora de los temas “TUS GAFITAS“, “GUCCI LOS PAÑOS” y “MIENTRAS ME CURO DEL CORA“.

Con respecto a “TQG“, la esperada colaboración fue confirmada el 20 de febrero por ambas intérpretes en un anuncio en Times Square, al que acudieron una multitud de fanáticos.

Hace menos de una semana, Karol G se había referido a esta colaboración con Shakira en la previa de su show en el Festival de Viña del Mar 2023.

“Todavía no es un hecho. Se empezó a especular sobre esta colaboración. Tengo que decir que desde el año pasado empezamos a estar mucho más cercanas a lo que queríamos hacer juntas, a conversar muchísimo más, a compartir ideas. Pero nada, déjense sorprender“, señaló en esa oportunidad.

En esa misma línea, Karol G adelantó que “yo solamente tengo muchas cosas bonitas planeadas esta semana, así que eso lo vamos a guardar un poquito más, pero cuando venga uo les voy a decir lo que va a pasar”.

A través de Instagram, y una vez lanzada “TQG“, Karol G aseveró que “cuando las mujeres se unen, el resultado es poderoso. Haciendo historia juntas, Shakira“.

El videoclip de Karol G y Shakira

Además de lanzar la canción, Karol G y Shakira también lanzaron el videoclip de “TQG“, donde resalta aún más la letra que, claramente, van dirigidas a sus ex parejas, Anuel AA y Gerard Piqué, respectivamente.

“Volver contigo never. Tu eres la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven“; “Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río”; “Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta los shows, el parking y el pasaporte”, es parte de la letra que trae Karol G y Shakira.