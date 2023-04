VIDEO – Así fue la sorpresiva aparición de Zendaya en Coachella

23 de Abril de 2023

Zendaya se subió a acompañar al cantante Labrinth en su presentación en el festival, retornando a un escenario después de 7 años.

Zendaya Maree Stoermer Coleman, conocida simplemente como Zendaya, sorprendió al público del festival Coachella al acompañar al cantante Labrinth en su presentación la noche de este sábado.

La actriz, quien años atrás tuvo una breve carrera musical, se subió al escenario Mojave para interpretar las canciones “I’m Tired” y “All For Us”, ambas pertenecientes al soundtrack de la serie Euphoria, la cual protagoniza.

Esto, además, marcó el regreso de Zendaya a los escenarios, luego de siete años de ausencia. Posteriormente, utilizó su cuenta de Instagram para referirse a su actuación.

“No puedo expresar mi gratitud por esta mágica noche. Gracias a mi hermano Labrinth por invitarme y por darme el más hermoso y seguro espacio para estar sobre el escenario de nuevo“, comenzó señalando.

En cuanto al público, consignó, “mi corazón está lleno. No puedo agradecer lo suficiente el amor que recibí esta noche, hicieron que mis nervios se fueran. Estoy muy agradecida”, cerró Zendaya.

Otras invitadas

Además de Zendaya, el cantante Labrinth también contó con otras invitadas en su presentación en Coachella.

Junto a él también estuvieron sobre el escenario la cantante Sia junto a la bailarina Maddie Zegler.

En tanto, el sábado pasado se subió Billie Eilish para interpretar su más reciente colaboración “Never Felt So Alone“.