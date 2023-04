VIDEOS – ¿Matrimonio en problemas?: la escena que puso en jaque el momento más esperado en La Ley de Baltazar

27 de Abril de 2023

Una conversación entre Mariano y Margarita en La Ley de Baltazar, generó incertidumbre ante lo que podría pasar en los próximos episodios.

La Ley de Baltazar, teleserie vespertina de Mega, se vivió un salto temporal de dos meses en la historia, por lo que el matrimonio de Baltazar (Francisco Reyes) y Margarita (Amparo Noguera) está a punto de concretarse.

Sin embargo, mientras la novia se preparaba para su gran día, recibió la inesperada visita de Mariano (Gabriel Cañas), el principal opositor a que se concrete el enlace entre su padre y su tía.

“Vengo a hablar contigo, porque quiero pedirte que no te cases“, le dijo sin rodeos el abogado. “Quiero que entiendas, por favor, que esto es una locura”, agregó.

En esa misma línea, le dijo que “estás haciendo el ridículo” ya que “tú sabes que la relación que ustedes dos tienen no va a funcionar nunca”.

“Tú lo sabes y siempre lo has sabido desde que eras muy chica, y siempre lo has llevado con dignidad; sabes que no va a funcionar nunca“, insistió.

Con el fin de convencer a Margarita, Mariano le recordó que “tú misma nos enseñabas que las relaciones que están basadas en las mentiras, con todos estos enredos que hay de por medio, es muy difícil que algo bueno salga de todo esto”.

“Te estoy pidiendo, por favor, que no te cases, te lo pido por nuestra familia y por la memoria de mi mamá, tu hermana. Esta es una opción que tú tienes de sanar esa relación; yo sé que tú eres una persona buena, te estoy pidiendo un poco de cordura, porque mi papá la perdió por completo”, cerró, dejando en plena incertidumbre a los fanáticos de La Ley de Baltazar.

El avance de La Ley de Baltazar

Según el avance del capítulo de este jueves de La Ley de Baltazar, todo parece indicar que las palabras de Mariano a Margarita podrían haber surtido algún efecto.

Esto debido a que mientras todos los invitados y el novio esperan a la ex monja para iniciar la ceremonia, ella está atrasada.

Es Gabriel (Simón Pesutic) quien le revela a su padre que Mariano, momentos antes, había salido de la casa para hablar con Margarita e intentar detener la boda.