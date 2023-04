Naya Fácil se declara ‘en rebeldía’ por deuda al SII: “No voy a ir como estúpida a pagar las lucas”

28 de Abril de 2023

"O sea imagínate, me saqué la cresta haciendo mis cositas por aquí, por allá para pagarle a un diputado…no hueon, me voy de Chile", sentenció Naya Fácil.

Naya Fácil se declaró “en rebeldía” ante la millonaria deuda que debe cancelar al Servicio de Impuestos Internos (SII) y que supera los 100 millones de pesos.

Y es que en redes sociales sostuvo que esta situación la tiene pasando “por un difícil momento” y que tras escuchar diversas opiniones, dejó en claro que no pagará los impuestos.

“Estoy agotando todos los medios”, recalcó Naya Fácil, quien sostuvo que “es mi bolsillo el que está en juego, es mi capital (…) no me voy a rehusar y no voy a ir como tonta estúpida a pagar las lucas allá”.

Si bien la personalidad de redes sociales reconoció que debe cumplir con la Operación Renta 2023 como el resto de la población, reiteró que al menos buscará pagar un monto menor.

