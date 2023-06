Cercanos de Charly García descartan rumores de mal estado de salud: “Está igual como antes”

27 de Junio de 2023

Y es que el periodista Esteban Trebucq, de A24, sostuvo que Charly García presentaba un estado similar al de Maradona antes de morir.

Charly García estuvo en el centro de la polémica las últimas horas, luego que medios dieran cuenta de un eventual problema de salud del músico argentino.

“Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto, como la inmensa mayoría. Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina Charly”, indicó Esteban Trebucq en La cruel Verdad.

En esta línea, el profesional planteó que varios músicos lo visitaron y se mostraron preocupados de su situación.

Sin embargo, el círculo cercano de García salió a desmentir estas informaciones, señalando a Perfil que “no pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”.

El último incidente de Charly García ocurrió en 2020, cuando tuvo un accidente doméstico que lo obligó a suspender varias presentaciones, ya que sufrió un traumatismo en la cadera que se operó en 2016.

Pero esto no le ha impedido tener una vida relativamente normal, ya que en octubre pasado celebró su cumpleaños número 71 años en una fiesta privada.