VIDEO – Generación 98: la íntima confesión que hizo Martita

2 de Agosto de 2023

La enfermera dio a conocer un dato que, hasta la fecha, era desconocido por la audiencia.

En el episodio de este martes de Generación 98 estuvo marcado por una íntima escena entre Martita (Daniela Ramírez) y Robin (Gabriel Urzúa), donde ella realiza una íntima confesión que era desconocida por la audiencia.

Ambos conversaban sobre las repercusiones de lo ocurrido en Punta Virgen, donde Gonzalo (Nicolás Oyarzún) reconoció sus sentimientos hacia su ex compañera, pero la sorpresiva irrupción de Javiera (Paloma Moreno) terminó desmoronando todo.

Por lo mismo, Martita tomó la drástica decisión de querer olvidarse del ingeniero, principalmente porque es casado. Fue en ese momento que reveló un dato desconocido en la historia.

“No quiero, aunque me muera de ganas, no quiero que mi primera vez sea con alguien que tiene otra mujer”, dijo la enfermera.

La confesión de Martita

En dicha escena de Generación 98, y ante las palabras de Martita, Robin, con cara de sorpresa, le preguntó: “¿Y él no sabe que…?”.

“No, si cree que estoy con el Samuel hace dos años“, le respondió la mujer, quien ha hecho creer a todos que tienen una relación con Robin, quien en realidad es homosexual.

“Tú decí que no se imagina que tú nunca…”, insistió su amigo.

“Ya dilo, no le des tanta vuelta, dilo… El Gonzalo no se debe imaginar que yo soy virgen y esa es la verdad y no es para tanto tampoco”, termina explicando la enfermera de 42 años.

¿Qué más pasó en Generación 98?

Maca (Constanza Mackenna) no aguantó más las burlas de Tomás (Felipe Rojas) contra “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas), por lo que próximamente tendrá el valor de enfrentarlo.

Por su parte, Alicia (Lorena Capetillo) se hace pasar por Sofía (Amanda Silva) y comienza a enviarle mensajes a través de redes sociales a Jacinta (Almendra Valenzuela).

En tanto, Loreto (Ignacia Baeza) está furiosa con sus hijos, Sebastián (Lucas Maffei) y Fernanda (Sofía González), luego que les pasaran un parte por la fiesta que hicieron en su ausencia.