“Feliz y enamorada”: Daniela Aránguiz confirmó su relación con Luis Mateucci

27 de Julio de 2023

En su regreso a Zona de Estrellas, tras sus vacaciones, Daniela Aránguiz reveló que fue Luis Mateucci quien le pidió pololeo.

Tras varias semanas de rumores, finalmente Daniela Aránguiz confirmó que inició una relación con Luis Mateucci. Así se ha podido ver en sus redes sociales, ya que ambos han aprovechado de enviarse románticos mensajes en público.

La panelista de Zona de Estrellas dejó en claro que está “feliz y enamorada” del ex chico reality y así lo demostró en su Instagram, puesto que hasta hace unos días ella se encontraba de vacaciones en Estados Unidos con sus dos hijos, y recordó a su actual pareja con una imagen juntos.

“Contando los días para verte”, era una de las frases que la ex chica Mekano le dedicó a Mateucci en la historia. Pero eso no fue todo, ya que también agregó: “Quédate con alguien que te mire como Luis Mateucci me mira a mí”.

Daniela Aránguiz contó detalles en Zona de estrellas

Luego de sus vacaciones en familia, la panelista volvió a Zona de Estrellas donde decidieron no hablar sobre los conflictos con su ex marido, pero sí de su nuevo romance.

Esto, luego de que Daniela Aránguiz confirmara su vínculo con Luis Mateucci con estas publicaciones en redes sociales.

“Sí, estoy pololeando. Me pidieron pololeo”, dijo, para posteriormente contar que “se portó muy bien cuando yo estaba en Estados Unidos, me ayudó con muchas cosas importantes”.

Con respecto a esto, comentó que lo bueno de su relación es que “somos muy amigos y nos llevamos muy bien. Entonces eso es súper importante, y vuelve mañana porque está en España”.

Además, Aránguiz bromeó con estar esperando a Mateucci con algunas sorpresas. “Estuve practicando mis bailes, hice algo ejercicio, me estoy preparando para algo nuevo, una no sabe”, explicó.

Los románticos mensajes de Mateucci

Luis Mateucci no se quiso quedar atrás, y también compartió una historia en Instagram dedicado a Daniela Aránguiz

En la imagen se podía ver a la influencer apoyada en un auto junto a un letrero. El argentino, a la foto, agregó un coqueto mensaje haciendo referencia a su pareja: “Me antojé de pizza. Te extraño Daniela Aránguiz“.

“Yo más”, respondió la bailarina, quien ha demostrado que quiere dejar atrás la historia con su ex pareja, Jorge Valdivia.

“La verdad estoy en un momento de mi vida tan rico, feliz y enamorada, que ya me da lata hablar de alguien que no me interesa en lo absoluto. Solo quiero terminar con todo lo que fue para comenzar desde cero”, explicó Daniela Aránguiz.

“Ojalá puedan sentirse amados y cuidados como me siento yo en estos momentos”, cerró diciendo sobre su actual relación.