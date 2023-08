Ernesto Belloni confiesa que sufrió acoso sexual en su infancia: “Él me tocaba y yo no podía decir nada”

18 de Agosto de 2023

Belloni sostuvo que hizo frente a este abuso y "un día no aguanté y le dije a mi mamá y mi mamá fue a hablar con el director del colegio, y el gallo (su compañero) no estaba más en el colegio”.

Ernesto Belloni, más conocido como Che Copete, reveló un desconocido episodio que vivió en su etapa escolar, confesando que fue víctima de acoso sexual.

El humorista, quien estuvo en Tal Cual de TV+ con José Miguel Viñuela y Marlen Olivari, relató que “esto a lo mejor puede resultar muy fuerte para la tele, pero es verdad. Como yo vivía en la Plaza Brasil, yo estudiaba en el Liceo Amunátegui en esos años, no sé si existirá, y en un anexo que era de más chicos. Yo estaba como en sexto básico”.

“Yo siempre fui como el menor de los cursos y mi compañero era más grande, no me acuerdo de la edad (…) Y yo sentía que me tocaba. Me tocaba aquí (por delante) y después me tocaba con la mano por atrás. Mi compañero de banco”, indicó.

Ante la mirada de los panelistas, Ernesto Belloni agregó que “me decía: ‘Quédate calladito, si hablai te pego’, porque era más grande. Él me tocaba, me tocaba por aquí adelante, y yo no podía decir nada y nos sentábamos en la última fila de atrás”.

Frente a estos abusos, el comediante apuntó que “me cambié un día para adelante, sin decirle a nadie, ni a mi mamá, porque él me amenazaba. Me cambiaba para adelante y me iba a buscar: ‘¡Ándate para atrás!, me decía’. Entonces yo me sentaba atrás y seguía y me toqueteaba”.

