Ernesto Belloni reveló el motivo detrás de la molestia de Belén Mora con los comediantes

24 de Marzo de 2023

Hace un par de semanas, Belén Mora lanzó un duro descargo contra sus colegas a través de redes sociales.

Belén Mora, comediante, lanzó un duro descargo en contra de sus colegas hace unos días a través de redes sociales, tras su criticada rutina en el Festival de Viña del Mar 2023.

En ese entonces, la ex Morandé con Compañía escribió en su cuenta de Instagram: “A los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito. Gracias a los que hicieron chistecitos de mí“.

“A los que me utilizaron, gracias. A los compañeros comediantes que desaparecieron tan rápido como antes me pedían abrir un show. Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No. Ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy yo“, agregó.

A varias semanas de dicha publicación, Ernesto Belloni reveló cuál era el motivo detrás de la molestia de Belén Mora con otros comediantes.

El humorista que dio vida al personaje “Che Copete” y que trabajo junto a ella en el extinto programa de Mega, aseguró que “yo la conozco harto a la Belén y encontré que se equivocó de rutina, pero es una buena cabra”.

“Antes de ir a Viña, me llamó y me dijo Belloni, quiero que vengas a mi casa, queremos ver tu rutina con el Toto. Con el afán de ayudarme y no toparme con problemas (por posibles chistes machistas)“, recordó en el programa Tal Cual.

“Está súper dolida”

En medio de la conversación, fue Marlén Olivarí quien le consultó a Ernesto Belloni qué hay detrás de la molestia de Belén Mora con sus colegas.

“Lo que pasa es que nosotros, todos los colegas, hicimos fiesta después del fracaso de ella, del chiste principalmente (de la ensalada)”, reconoció el comediante.

Si bien, continuó, “al comienzo todos le decíamos que te vaya muy bien, pero después cuando vino el fracaso, dice la Belén que ahí la gente empezó a hacer mofa en sus presentaciones, los colegas de ella, mencionando el chiste de la Belén. Ella está súper dolida con eso“.